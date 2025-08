Novi životni pothvat? Naša pjevačica podijelila fotografiju iz Međugorja, pa dala naslutiti lijepu vijest

Albina Grčić podijelila je fotografiju iz Međugorja, svoj život potpuno je okrenula vjeri.

Hrvatska glazbena zvijezda Albina Grčić proteklih je dana posjetila Međugorje, jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u regiji.

Na fotografiji koju je objavila na društvenim mrežama, Albina zrači mirom, jednostavnošću i unutarnjom snagom, daleko od svjetala pozornice i estradnog sjaja.

Svoj život posljednjih mjeseci potpuno je posvetila vjeri.

Na njenom Instagram profilu mogu se pronaći samo objave vjerskog motiva, a često objavljuje i vjerske citate.

No, Albina je ovom objavom dala naslutiti i svoj sljedeći potez. Naime, na fotografiji nosi majicu s jednim citatom kakve objavljuje i na Instagramu, a čini se kako će Albina uskoro izdati i svoje majice s vjerskim natipisima.

''Ja jedva čekam da ove majice izađu, predugo tražim lipe vjerske majce i napokon netko'', napisala je jedna obožavateljica.

O svemu je pričala i za naš IN magazin. Više detalja pronađite OVDJE.

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', rekla je.

Albina Grčić - 1 Foto: Instagram

Albina Grčić Foto: Instagram

Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock".

Albina Grčić - 6 Foto: Instagram

