Nova objava Albine potvrđuje da je promijenila život iz temelja!

Albina je objavila nekoliko novih fotografija na svom Instagramu, a nešto je itekako jasno.

Hrvatska pjevačica Albina Grčić svoj život odlučila je posvetiti vjeri.

Dokazuje to njen Instagram koji je potpuno prilagodila objavama vjerske tematike, a proteklog vikenda nastupila je u Širokom Brijegu na jednom vjerskom susretu.

''Bože hvala Ti na ovakvim ljudima i svemu što po njima činiš'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula nova rijetka fotografija Thompsonove supruge iz izlaska s prijateljicom!

A prije toga podijelila je fotografiju citata: ''U novim okolnostima, za Tebe se držim''.

Na njenom profilu može se pronaći već nekoliko citata posvećenih Bogu.

Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock", no posljednjih mjeseci povukla se iz javnosti te se posvetila vjeri.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo su najbolji komentari na zgodnog policajca iz Zadra: ''Kazni me, kazni, ako oči lažu!''

O svemu je pričala i za naš IN magazin. Više detalja pronađite OVDJE.

Albina Grčić - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Albina Grčić - 1 Foto: Instagram

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', rekla je.

Galerija 15 15 15 15 15

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Talentirani glumac! Momčilo Otašević pohvalio se još jednim hobijem za divljenje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izgleda užasno! Beckham sam sebi napravio ćelavu mrlju na glavi

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica na udaru kritika zbog modnog detalja koji je nosila u crkvi