Ovo su najbolji komentari na zgodnog policajca iz Zadra: ''Kazni me, kazni, ako oči lažu!''

Policajac Dario Kruneš iz Zadra zaludio je Hrvatice, a komentari ispod njegovog viralnog videa su urnebesni.

Zadarski policajci iz goruće kuće prije nekoliko dana spasili su četveročlanu obitelj.

Dan nakon akcije četvorica heroja gostovali su u Dnevniku Nove TV. Reporterka Dnevnika Sanja Jurišić u Zadru je razgovarala s Dariom, Matijom, Filipom i Brunom.

Sanja Jurišić, Dario Kruneš, Matija Režan, Filip Tokić i Bruno Pedić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

A od njih četvorice, jedan je posebno pridobio pozornost nježnijeg spola na društvenim mrežama.

Policajac iz Zadra Dario Kruneš - 1 Foto: Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica na udaru kritika zbog modnog detalja koji je nosila u crkvi

Radi se o Dariu Krunešu, policajcu s pet godina iskustva.

Snimka njegove izjave objavljena je na TikToku, a brzo je postala viralna zbog njegovog zgodnog izgleda.

U komentarima su se brzo nanizali komentari žena, a ovo su neki od najboljih.

"Je li policajac slobodan?", "Zna li se nešto o ovom momku?", "Nema vjenčani prsten", "Ne mogu prestati gledati, ne znam je li ljepše gledati ili slušati", "Gledam već deseti put i dalje ne znam o čemu se radi", ''Lijepo te i gledat i čut'', ''Gdje ovaj gospodin kažnjava?'', ''Spasite mene i ja gorim'', ''Mogao je kamerman malo i lijevo i desno...'', ''Nego, blizu koje policijske postaje se to može počiniti manji zločin?'', ''Ne pitajte me boju ničega'', ''Gospodine policajcu, kriva sam, vodite me'', ''Kol'ko diže na benču?'', ''Zašto ovaj video traje sat vremena'', ''Dolaze li na djevojačke, zna li se šta?'', ''Odavno nisam s više pažnje pogledala neki video i opet nisam ništa čula'', ''Da bar mogu lajkati više puta'', ''Kazni me kazni ako oči lažu'', ''Bog vas blagoslovio'', samo su neki od urnebesnih komentara.

Policajac iz Zadra Dario Kruneš - 3 Foto: Pixsell

Sanja Jurišić, Dario Kruneš, Matija Režan, Filip Tokić i Bruno Pedić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pogledaji ovo Celebrity Golišavi prizori lijepe glumice kao dokaz da uspješno prkosi godinama

A nakon koncerta Thompsona fotografija djelatnika hitne s Hipodroma postala je hit na internetu, više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izgleda užasno! Beckham sam sebi napravio ćelavu mrlju na glavi

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stroga pravila kulta branila su joj seks, a to je presudilo i ljubavi s glazbenom legendom

Pogledaji ovo Celebrity Više ne izgleda ovako! Marko Livaja pokazao novu, drugačiju frizuru