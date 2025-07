Stroga pravila kulta branila su joj seks, a to je presudilo i ljubavi s glazbenom legendom

Michelle Hunziker s obitelji boravi na odmoru na grčkom odmoru Mykonosu, a pridružio joj se i bivši suprug Eros Ramazzotti.

Talijansko-švicarska voditeljica Michelle Hunziker ovih dana nalazi se na grčkom otoku Mykonosu na odmoru s obitelji.

Lijepoj voditeljici, koju smo ove godine gledali na Eurosongu, pridružile su se kćeri Aurora Ramazzotti s partnerom i sinom te Sole i Celeste, koje je dobila u braku s Tomasom Trussardijem. Sudeći prema fotografijama s plaže, grčka plaža itekako je godila Hunziker, koja je dobila priliku okupati se, osunčati i roniti s mlađim kćerima, a mnogi će se složiti kako bismo joj teško mogli dati 48 godina zbog odlične forme.

Michelle Hunziker - 5 Foto: Profimedia

Michelle Hunziker - 4 Foto: Profimedia

Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia

Priliku da se okupa imala je i Aurora, koju je Hunziker dobila u braku s talijanskim pjevačem Erosom Ramazzottijem, a samo nekoliko prizora bilo je potrebno da se pojave usporedbe sa slavnom majkom.

Aurora Ramazzotti - 2 Foto: Profimedia

Aurora Ramazzotti - 1 Foto: Profimedia

Aurora Ramazzotti - 4 Foto: Profimedia

Aurora Ramazzotti - 3 Foto: Profimedia

Fotografijama s Mykonosa pohvalila se i sama Aurora, koja je na svojem Instagramu otkrila kako je s njima bio i njezin otac Eros, kojeg ćemo dogodine gledati u zagrebačkoj Areni. Unatoč tome što su se rastali još 2002. godine, Hunziker i Ramazzotti ostali su u odličnim odnosima, što su više puta pokazali posljednjih godina.

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste.

Michelle Hunziker i Eros Ramazzotti Foto: Profimedia

Michelle Hunziker - 2 Foto: Profimedia

Michelle Hunziker - 6 Foto: Profimedia

Ramazzotti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Papire za razvod podnijeli su 2002. godine, a on je finaliziran tek sedam godina poslije.

Nakon Ramazzottija Michelle je pronašla sreću s Tomasom Trussardijem, nasljednikom modne kuće Trussardi, za kojeg se udala 2014. godine nakon tri godine veze te s kojim je dobila dvije kćeri. Unatoč naizgled idili ni taj brak nije potrajao te su se rastali 2022. godine.

Hunziker je vodila Eurosong sa Sandrom Studer i Hazel Brugger, a s kime su ih usporedili, pročitajte OVDJE.

