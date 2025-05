Bez poznatog muža ostala je zbog sekte u kojoj su je uvjerili da je Isusova sestra, a sad će voditi Eurosong

Michelle Hunziker jedna je od najatraktivnijih baka u Italiji, a u rodnoj Švicarskoj odabrana je za voditeljicu Eurosonga 2025. u Baselu.

Od 13. do 17. svibnja u švicarskom Baselu održava se 69. izdanje Eurosonga, a u borbi za kristalni trofej u obliku mikrofona ostale su 32 zemlje. Odgovoran zadatak da nas vode kroz Eurosong 2025. dobile su tri voditeljice - Hazel Brugger, Sandra Studer i Michelle Hunziker. Sve tri bit će prisutne u finalu, koje je na rasporedu u subotu, 17. svibnja, dok zbog Hunzikerinih obveza za talijanski Mediaset Brugger i Studer same vode polufinala.

Michelle Hunziker - 2 Foto: Profimedia

Naime, Hunziker je tijekom tjedna angažirana na svakodnevnom snimanju popularne talijanske emisije "Striscia la Notizia", a vlasnici Mediaseta nisu je oslobodili obveza za ovaj tjedan, što joj je onemogućilo da vodi polufinala. Međutim, 48-godišnjakinju ćemo gledati u subotu te će voditi program uglavnom na engleskom jeziku, s povremenim intermezzima na francuskom, talijanskom i njemačkom jeziku, čime će dodatno naglasiti multikulturalni duh Švicarske kao domaćina Eurosonga.

Inače, lijepoj voditeljici švicarskih korijena nije odolio ni poznati pjevač Eros Ramazzotti, s kojim je bila u braku od 2014. do 2019. godine i s kojim je dobila kćer Auroru. Upravo je njoj Eros posvetio svoju kultnu pjesmu "L'aurora", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste.

Ramazzotti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Papire za razvod podnijeli su 2002. godine, a on je finaliziran tek sedam godina poslije.

Michelle Hunziker i Eros Ramazzotti Foto: Profimedia

Brak s Ramazzotijem toj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama.

Nakon Ramazzottija započela je vezu s nasljednikom modne kuće Trussardi Tomasom Trussardijem, s kojim se vjenčala 2014. nakon tri godine. Par, koji ima dvije kćeri Sole i Celeste, često je bio u središtu medijske pažnje te je postao jedan od najpoznatijih parova u talijanskom javnom životu.

Unatoč idiličnoj slici Hunziker i Trussardi u siječnju 2022. objavili su zajedničku izjavu o razvodu.

"Nakon deset godina zajedno odlučili smo promijeniti svoj životni plan. Posvećeni smo nastavku puta odgoja naših prekrasnih kćeri s ljubavlju i prijateljstvom", stajalo je u njihovoj izjavi, a proces razvoda službeno je okončan u siječnju 2024. godine. Taj drugi razvod Hunziker je opisala kao žalovanje koje treba proći te je istakla emocionalnu težinu tog razdoblja.

Usprkos razvodu par je ostao u prijateljskim odnosima zbog djece, a zanimljivo je kako su početkom ove godine Hunziker i Trussardi viđeni skupa sa Sole i Celeste u Laponiji, zbog čega se pisalo o pomirenju. Ti navodi ni do danas nisu potvrđeni te bivši par nastavlja svoj život odvojeno.

Michelle Hunziker (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Ipak, nije dugo tugovala jer je njezina najstarija kći Aurora Ramazzotti u ožujku 2023. postala majka dječaka Cesarea, u čijem odgoju Hunziker aktivno sudjeluje. Mediji je često opisuju kao jednu od najatraktivnijih baka u Italiji i naglašavaju njezin besprijekoran izgled i karizmu, a nedavno je privukla pozornost na plaži u žutom bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru.

"Mislim da je ključ dobrog starenja zahvalnost. Kada navečer legneš u krevet i vidiš nešto lijepo oko sebe i budeš zahvalan, brišeš ljutnju, strah, te osjećaje koji te čine starim", ispričala je u intervjuu za Chi.

