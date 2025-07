Mladić s infuzije s Thompsonovog koncerta ponovno hit, u svatovima je napravio krš i lom!

Mladić s infuzije s Thompsonovog koncerta ponovno postao viralan zbog novog videa iz svatova.

Nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu društvene mreže preplavio je video mladića koji, iako je priključen na infuziju, s puno emocija pjeva pjesmu "Moj dida i ja".

Mladić u videu je Josip Rašić iz Imotskog, koji je postao simbol iskrene odanosti glazbi i emocijama koje ona budi.

A nekoliko tjedana nakon koncerta, društvenim mrežama proširila se njegova nova snimka i to s jedne svadbe.

Josip je ponovno zapjevao istu pjesmu na mikrofonu.

"Joža je bio glavni u svatovima sinoć", stoji u opisu videa.

"Najjači je... Tako se pokazuje ljubav prema djedu", "Iz srca pjeva, neka je živ i zdrav još 100 godina", "Duša draga, bravo Josipe", komentirali su gledatelji ispod objave.

Nakon prve snimke Josip je dao izjavu za medije.

"Bio sam na koncertu. Emocije su me preplavile na pjesmu 'Gospin dom'. Tu me sastavilo. Došla je hitna, izvadila mi je krv. Bio sam čist, napuhao sam 0,0. Mislili su da imam moždani udar i odveli me na žurni CT u bolnicu", rekao je Josip te dodao da nije bilo nikakvih opasnosti.

"Držali su me tamo skoro pet sati. Nije mi zapravo bilo ništa, nije bilo ni alkohola ni drugih opojnih sredstava. Čudili su se, a ja sam ih pitao: 'Zar ja trebam išta uzimati za Thompsonov koncert, za koji živim?' Od sriće sam se izvalio, ništa drugo", rekao je za Direktno.hr.

A zašto ga je posebno dirnula pjesma ''Moj dida i ja''?

"Pjevao sam to za moga pokojnog dida Šalu. On bi me vodio na jedno brdo u Šušnjare, s kojeg bismo gledali Imotsko polje, slično kao u pjesmi."

"Daj Bože da ovo što je bilo na Hipodromu svatko doživi. Ne da završe na infuziji kao ja, već da dožive tu sreću i radost koju sam ja doživio. Pjesma 'Moj dida i ja' me posebno pogodila jer je moj dida preminuo prije dvije godine. Samo da poručim, dobro sam i žao mi je što nisam bio kada je Thompson pjevao Čavoglave", zaključio je mladić.

