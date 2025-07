Mladić s infuzije s Thompsonovog koncerta dobio iznenađenje od Vukovaraca!

Josip Rašić iz Imotskog postao je viralna senzacija nakon što je, priključen na infuziju, emotivno zapjevao Thompsonovu pjesmu "Moj dida i ja", a sada mu je poklon stigao iz Vukovara.

Nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, društvene mreže preplavio je video mladića koji, iako priključen na infuziju, s puno emocija pjeva pjesmu "Moj dida i ja".

Mladić u videu je Josip Rašić iz Imotskog, koji je postao simbol iskrene odanosti glazbi i emocijama koje ona budi.

Njegova priča nije prošla nezapaženo, a to su prepoznao i Hrvatski nogometni klub Vukovar, koji ga je odlučio iznenaditi dresom na kojem stoji ime njegova pokojnog djeda: Silvestar.

"Hej, znate li onog dečka s Thompsonovog koncerta koji je pjevao iako nije mogao stajati," govori djevojka u videu te dodaje: "Saznali smo mu ime i odlučili smo ga iznenaditi. HNK Vukovar napravio mu je dres."

Josip se naknadno javio i objasnio što se dogodilo te večeri.

"Bio sam na koncertu. Emocije su me preplavile na pjesmu Gospin dom. Tu me sastavilo. Došla je hitna, izvadila mi je krv. Bio sam čist, napuhao sam 0.0. Mislili su da imam moždani udar i odveli me na žurni CT u bolnicu", rekao je Josip te dodao da nije bilo nikakvih opasnosti.

"Držali su me tamo skoro pet sati. Nije mi zapravo bilo ništa, nije bilo ni alkohola ni drugih opojnih sredstava. Čudili su se, a ja sam ih pitao: 'Zar ja trebam išta uzimati za Thompsonov koncert za koji živim?' Od sriće sam se izvalio, ništa drugo", rekao je za Direktno.hr.

Posebno ga je dirnula pjesma "Moj dida i ja".

"Pjevao sam to za moga pokojnog dida Šalu. On bi me vodio na jedno brdo u Šušnjare s kojeg bismo gledali Imotsko polje, slično kao u pjesmi."

"Daj Bože da ovo što je bilo na Hipodromu svatko doživi. Ne da završe na infuziji kao ja, već da dožive tu sreću i radost koju sam ja doživio. Pjesma Moj dida i ja me posebno pogodila jer je moj dida preminuo prije dvije godine. Samo da poručim, dobro sam i žao mi je što nisam bio kada je Thompson pjevao Čavoglave", zaključio je mladić.

