Tko je 11 godina mlađi glumac s kojim ova ljepotica provodi vrijeme nakon razvoda?

Jessica Alba nakon razvoda navodno se viđa s mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom, no trenutno ne traži ozbiljnu vezu.

Jessica Alba, slavna 44-godišnja glumica i majka troje djece, viđa se s 11 godina mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom. Zajedno su viđeni kako se ukrcavaju avion za Cancun i vraćaju se u Los Angeles.

Ta šetnja dolazi dva mjeseca nakon što je Jessica u Londonu viđena kako se ljubi s tajanstvenim muškarcem, iako nije potvrđeno da je riječ o Dannyju.

Jessica je u siječnju objavila razvod od supruga Casha Warrena nakon 17 godina braka, a još nije poznato kako su se ona i Danny upoznali.

Danny, rođen u Chicagu, poznat je po ulozi Joaquina Torresa/Falcona u Marvelovoj seriji "The Falcon and the Winter Soldier" te u nadolazećem filmu "Captain America: Brave New World". Glumio je i u "Top Gun: Maverick" kao poručnik Mickey Garcia, a trenutno snima "Avengers: Doomsday", koji izlazi krajem 2026.

Studirao je glumu na Tisch School of the Arts u New Yorku, nakon što je zbog ozljeda odustao od sportske karijere. Prve uloge imao je 2016. u serijama "The Affair" i "Blindspot".

No prema izvorima časopisa People, Jessica ne ulazi u ništa ozbiljno.

"Dobiva mnogo pažnje otkako se razvela. Počašćena je time i uživa u slobodi. Išla je na nekoliko spojeva, ali trenutno se fokusira na sebe i djecu. Nije zainteresirana za ozbiljnu vezu", rekao je izvor.

Jessica i Cash imaju troje djece: kćeri Honor (17) i Haven (13) te sina Hayesa (7).

Glumica je uzbuđena zbog povratka na filmska platna, a posebno se veseli suradnji s Orlandom Bloomom na novom projektu "The Mark".

U siječnju je na Instagramu potvrdila razvod, uz isključene komentare.

"Već godinama prolazim kroz proces samospoznaje i transformacije – i kao pojedinka i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo zajedno rasli, ali sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje kao pojedinci. Nastavljamo s ljubavlju, poštovanjem i podrškom, a djeca su nam i dalje prioritet. Molimo za privatnost u ovom razdoblju", napisala je.

