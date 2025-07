Tko je suprug Jasne Zlokić? Bio joj je menadžer, a za njega se udala jako mlada

Jasna Zlokić u braku je skoro 50 godina, a isprva su bili poslovni suradnici.

Jasna Zlokić o privatnom životu nikad nije voljela govoriti, a živi u jednom od najskladnijih brakova na domaćoj estradi, i to već više od četiri desetljeća.

Svog supruga Borisa Zlokića upoznala je još kao mlada djevojka na rodnoj Korčuli. Bila je to ljubav na prvi pogled, koja je ubrzo prerasla u brak. Jasna se udala s 22 godine, a Boris je od prvog dana bio njezina najveća podrška – i u životu i na pozornici.

Jasna i Boris Zlokić - 2 Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

''Jesam, ja sam se jako mlada udala i mlada rodila i tako krenula u svijet glazbe. Možda bi bilo bolje da sam bila slobodna jer je manje obaveza, ali kad se dogodila ljubav i dijete, to ide sve sa mnom'', rekla je za naš IN magazin.

Jasna i Boris Zlokić - 1 Foto: Zarko Basic/Pixsell

''Ja se tome nisam opirala i jako sam sretna zbog toga što sam uspjela ujediniti to dvoje, brak i karijeru.''

Iako javnosti malo poznat, Boris Zlokić godinama je bio ključna figura u Jasninoj karijeri. Kao njezin menadžer, stajao je iza brojnih uspjeha, nastupa i turneja, vodeći poslovnu stranu njezina glazbenog puta, dok je Jasna osvajala publiku emocijama i glasom.

Jasna i Boris Zlokić - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Par ima sina, Igora Zlokića, uspješnog glazbenika i profesora klavira.

Pogledaji ovo Celebrity ''Srce ti je veće od svijeta!'' Partnerica Zdravka Mamića sve je iznenadila izljevom ljubavi

Danas su Jasna i Boris i ponosni baka i djed dvjema unučicama, Mariji i Tanji.

''One su moja najveća ljubav. Jedna ima osam godina, druga tri i pol. Mudre su i pametne, preskaču me – ma preskoče me u tren. Obje su talentirane i obje su muzikalne. Sad će Mari, ova starija, najesen upisati violinu. Ova mala – još je mala. Ona će možda isto neki instrument, tko zna'', rekla je za IN magazin.

Jasna Zlokić Foto: Nikola Knežević/PR

A unatoč Jasninoj slavi obiteljski život uvijek im je bio na prvom mjestu – tih, skroman i ispunjen ljubavlju.

Pogledaji ovo Celebrity Lijepe vijesti Maje Šuput i zgodnog Splićanina vrijedne slavlja: "Već pet dana smo..."

U brojnim intervjuima Jasna često ističe da su humor, kompromis i poštovanje ključ njihove dugovječne ljubavi.

''Pa brak je institucija koju treba znati voditi. Ja kažem da je brak firma, treba ju znati voditi, ili brod koji trebaš znati voziti, kapetan mora biti sposoban'', dodala je za IN magazin.

Galerija 13 13 13 13 13

Prošle godine prilikom jednog gostovanja sve je nasmijala komentarom o mužu nakon što je upitana je li ju muškarac ikad nadmudrio.

Jasna Zlokić Foto: DNEVNIK.hr

''Mene je nadmudrio čim sam 47 godina s njime'', rekla je, a na pitanje kako je to uspio, pjevačica se opet našalila: '''Ko se to više sjeća. To povijest zna, ja sam zaboravila.''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prati je 65 milijuna ljudi! Ovu ljepoticu proslavila je bujna pozadina, a njezin veliki hit sigurno ste čuli

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Neda Ukraden pozirala u badiću u 75. godini: ''Kad vas vidim, ne bojim se starenja!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da postoji talijanska verzija ''Bojne Čavoglave''? Ovako to zvuči!