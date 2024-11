Jasna Zlokić udala se jako mlada, a uz bogatu karijeru nije uvijek bilo idealno: ''Brak je institucija koju treba znati voditi''

"Brak je poput firme" - tako kaže Jasna Zlokić, koja je sa svojim suprugom više od 40 godina. Što je ključno za skladan brak, ali i sve o svojem prvom koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać. Emotivno je progovorila i o novoj pjesmi, za koju je glazbu skladao njezin velik prijatelj Rajko Dujmić.

Srijeda, 27. studenog, datum je kad će prvi put tijekom svoje duge i uspješne karijere Jasna Zlokić nastupiti u Tvornici kulture u Zagrebu.

''Koncert standardno onakva kakva ja jesam, sa svojim bendom. Ništa specijalno, niti sam proširila bend, ništa, bez gostiju, samo ja. Ima onih koji me prate, koji su mi vjerni i oni znaju što ja sve mogu.''

Tremu pred koncert, priznaje, još ima.

''To tako mora biti, to je prirodno, normalno. Jer ako si flegma ako te nije briga, to kao da uspori neki ritam u tebi. Moraš izaći pred ljude i dati im sebe, to nije baš uvijek lako.''

Na scenu joj izlazila i kad joj nije bilo lako.

''Kako ne, imala sam i smrtnih slučajeva kad sam morala na scenu, svašta se proživi u ovom poslu.''

Jasna se udala prije nego je postala poznata pjevačica.

''Jesam, ja sam se jako mlada udala i mlada rodila i tako krenula u svijet glazbe. Možda bi bilo bolje da sam bila slobodna jer je manje obaveza, ali kad se dogodila ljubav i dijete, to ide sve sa mnom.''

''Ja se tome nisam opirala i jako sam sretna zbog toga što sam uspjela ujediniti to dvoje brak i karijeru.''

Otkrila je i tajnu sretnog braka.

''Pa brak je institucija koju treba znati voditi. Ja kažem da je brak firma, treba ju znati voditi ili brod koji trebaš znati voziti, kapetan mora biti sposoban.''

Misli li da mladi danas prelako odustaju od braka?

''Ljudi misle tako i zato ti brakovi danas propadaju da, ljubav ta početna i početak da to mora trajati, treba biti dovoljno svjestan da to prelazi u nešto drugo u razumijevanje, poštovanje, slogu, gradnju prijateljstvo.''

Nedavno je objavila novu pjesmu koju je napravio Rajko Dujmić. Koliko je bilo emotivno čuti pjesmu koja je njegovo djelo?

''Jako teško. To je strašna emocija, takva navala emocija da to bez suza nije prošlo.''

A što misli o glazbi koju mladi danas proizvode i slušaju?

''Meni se čini da nedostaje dobre glazbe, nedostaje dobrih autora, ta djeca su darovita, ima lijepih vokala. Ali pjesme fale. Bez dobre pjesme ne ideš dalje.''

Za kraj, poručuje.

''Dragi gledatelji valjda ste nešto naučili, šalim se, od srca vas pozdravljam i sve najbolje!''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.