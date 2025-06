Jasna Zlokić progovorila o talentiranim unučicama: ''One su moja najveća ljubav!''

Foto: In Magazin

Na prvi dan ljeta, na čarobnoj Tvrđavi sv. Mihovila u srcu Šibenika, nastupila je Jasna Zlokić – glazbenica čiji su stihovi odgojili generacije i prenosili emocije više od nota. S našim Hrvojem Krolom prisjetila se djetinjstva uz more, otkrila što je čini najsretnijom te zašto glazba nije jednostavan posao.

Za Jasnu Zlokić, koncert u Šibeniku nije bio samo nastup, već povratak na mjesto koje odiše uspomenama. Publika je do posljednjeg mjesta ispunila gledalište, pjevala uglas svaku pjesmu i ovacijama pokazala koliko je voli – i kao glazbenicu i kao ženu koja uvijek ostaje dosljedna sebi.

''Šibenik je grad pjesme i divnih glasova, uspješnih ljudi, tako da mi je čast što sam nakon tri godine ponovno u ovoj predivnoj kuli Svetog Mihovila i što ću na njoj večeras po drugi put održati koncert.''

U karijeri dugoj desetljećima bilo je i previše uzbuđenja. Danas uživa u trenucima mira, jer srce ne traži reflektore, nego iskrenost.

''Ja sam malo komotna, nije meni ono – idem sad malo putovat pa ću se vratit radit. Ja sam više ovako mirniji tip, jesam vrag u duši, ali fizički sam dosta onako malo mirnija.''

Za glazbenicu baršunastog glasa, ljeto je više od sezone. To su slike iz djetinjstva s otoka Korčule – među valovima i toplim uspomenama koje i danas nosi sa sobom.

''Ja sam iz mjesta, meni najdražeg – a to je Vela Luka. Moja kuća je bila na rivi, tako da mi je more bilo sve. I igračka, i uživanje, i strah. Bilo nas je jako strah mora – plašili su nas kad smo bili djeca: 'Nemojte da upadnete, da se ne utopite'. Po cijele dane sam bila u moru i uvijek mi je bio oguljen nos – do krvi.''

Ova diva hrvatske glazbene scene nedavno je proslavila okrugli 70. rođendan. Bez velikih fešti, jer – kako kaže – godine su za nju dar života.''

''U krugu svoje obitelji. Što ću slaviti? Slaviti što sam starija? Ma tko je lud da to slavi? Haha... Ma dobro, šalim se ja. Lijepo je dočekati neke godine. Ima puno mladih koji u tome nisu uspjeli – ja se malo šalim. Treba slaviti život, to je točno, ali ne dajem tome preveliki značaj.''

Svoje baterije, kaže, puni uz unučice – Mariju i Tanju – koje su za nju vrhunac radosti, ljubavi i nade. Njihove dječje ruke možda tek ulaze u svijet glazbe, ali Jasna vjeruje: nema ljepše stvari nego kad ljubav prema pjesmi pronađe put i kroz nove generacije.

''One su moja najveća ljubav. Jedna ima 8 godina, druga tri i pol. Mudre su i pametne, preskaču me – ma preskoče me u tren. Obje su talentirane i obje su muzikalne. Sad će Mari, ova starija, na jesen upisati violinu. Ova mala – još je mala. Ona će možda isto neki instrument, tko zna.''

Za Jasnu Zlokić, pjesma nikad nije bila samo zvuk – već uspomena, priča i trag. A „Tko to zove ime moje“ njezin je način da se zahvali Rajku Dujmiću – suradniku i prijatelju. Diskretno, dostojanstveno i iskreno, baš onako kako to čine oni koji znaju koliko glazba vrijedi.

''To je ovako – i čast i bol. Čast zato što je to Rajko Dujmić, moj dugogodišnji suradnik koji mi je napisao pregršt hitova i divnih pjesama, i zbog toga mi je čast i zadovoljstvo, i sretna sam. S druge strane – nema ga više. Mislim da ću, kad govorimo o Rajku, prenositi njegove pjesme dok sam živa.''

Kad bi mogla poslati poruku mladoj Jasni s početka karijere, rekla bi joj – slušaj sebe. Jer estrada nije bajka, već posao sa zakonima koji se ne vide. I zato mladima poručuje: slijedite snove, ali držite oči širom otvorene.

''Da prati svoju dušu, svoje srce i da tu i tamo malo promisli što radi. Ovo je okrutan posao. Nije to samo glazba, emocija i pjesma. To je jedan težak posao s teškom logistikom i opstankom. Lako je početi – svi te podrže – ali kad treba opstati, to je malo teže. Tu krenu igrice, lobiji u današnje vrijeme i politika. Tako da – djeco, pazite se.''

Vlasnica bezvremenskih hitova poput Skitnica, Ja sam ti jedini drug, Povedi me, ali i brojnih drugih, kaže da joj je najveća snaga upravo ljubav i podrška supruga s kojim dijeli više od četiri desetljeća života.

''On to sve prati i uvijek je uz mene. Tako to mora biti.''

Na Tvrđavi sv. Mihovila, pred publikom i morem, Jasna Zlokić pokazala je ono što ju je i učinilo glazbenom divom – emociju, mudrost i jednostavnost. A kad se pjeva iz srca – pjesma uvijek pronađe svoj put.

