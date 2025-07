Prati ju 65 milijuna ljudi! Ovu ljepoticu proslavila je bujna pozadina, a njen veliki hit sigurno ste čuli

Poglede znatiželjnika na jednoj jahti u Španjolskoj privukla je brazilska ljepotica Anitta.

Na španjolskom otoku Formentera ovih dana odmara velika svjetska zvijezda Anitta.

U crvenom badiću istaknula je svoje bujne atribute, a iako se pokušala sakriti ispod šešira i sunčanih naočala brojni su je iz daljine prepoznali.

Anitta - 2 Foto: Profimedia

Anitta - 4 Foto: Profimedia

Brazilska megazvijezda Anitta, pravog imena Larissa de Macedo Machado, ime je koje danas odjekuje s vrhova svjetskih glazbenih ljestvica, crvenih tepiha i pozornica najpoznatijih festivala. No, njezin put do slave bio je sve samo ne lak.

Anitta - 3 Foto: Profimedia

Rođena 1993. u skromnoj četvrti Honório Gurgel u Rio de Janeiru, Anitta je već kao djevojčica pokazivala strast prema glazbi, pjevajući u crkvenom zboru i učeći strane jezike.

Prve korake na sceni napravila je putem YouTubea, gdje su njezini videi ubrzo privukli pažnju lokalne glazbene industrije. Potpisavši ugovor s Warner Music Brazil 2013., lansira svoj prvi album Anitta, a hit ''Show das Poderosas'' doslovno eksplodira na top ljestvicama.

Anitta - 3 Foto: Profimedia

Anitta - 11 Foto: Instagram

S vremenom, Anitta se izdiže iznad granica Brazila, surađujući s imenima kao što su J Balvin, Maluma, Cardi B, Snoop Dogg, pa čak i Madonna. Njezini albumi Bang!, Kisses, Versions of Me i najnoviji Funk Generation prikazuju njezinu svestranost – od popa i funka do reggaetona i elektronske glazbe.

Posebno se ističe hit ''Envolver'', koji postaje prva pjesma solo latino izvođačice na vrhu Spotify Global ljestvice – čime Anitta ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda. Sigurno ste ga barem jednom čuli, a ako vam ne ''zvoni'', poslušajte ga u nastavku.

A samu pjesmu proslavio je njen zavodljivi ples na pozornici. Naime, Anitta se tijekom jednog dijela pjesma spustila na pod u položaj skleka te vrtjela bujnom stražnjicom, a snimke s tog dijela koncerta redovno su obilazile društvene mreže.

Otvoreno govori o svojoj biseksualnosti, podržava prava žena, LGBTQ+ zajednice i često koristi svoju platformu za društveno važna pitanja.

Anitta - 28 Foto: Instagram

Anitta - 5 Foto: Profimedia

Kao dodatak karijeri, 2025. na Netflix stiže dokumentarac ''Larissa: The Other Side of Anitta'' koji publici otkriva njezinu intimnu stranu, iza sjaja pozornice i glamura.

Dobitnica je i nekoliko nagrada, 9x MTV Europe Music Awards, 4x Latin American Music Awards, nagrada Vanguard Trophy 2024., višestruki Billboard rekordi.

2023. godine bila je i na ljetovanju u Hrvatskoj, a što je se tada dojmilo pogledajte OVDJE.

Anitta - 4 Foto: Instagram

