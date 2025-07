Bila je velika Disneyeva zvijezda, a onda je napravila potpuno neočekivani zaokret u karijeri

Bridgit Mendler napustila je glumu i pjevanje kako bi se posvetila svojoj startup tvrtci Northwood Space.

Disneyjeve serije lansirale su mnoge karijere glumaca i pjevača poput Sabrine Carpenter, Miley Cyrus, Zendaye, Selene Gomez i mnogih drugih. Ima i onih koji su odlučili napustiti svijet showbusinessa i okušati se u nekim drugim vodama.

Primjer takve bivše Disneyjeve nade je Bridgit Mendler, koja je u seriji "Good Luck Charlie" tumačila ulogu Teddy Duncan, sestre glavne junakinje.

Bridgit Mendler - 7 Foto: Profimedia

Bridgit Mendler - 1 Foto: Profimedia

Danas 33-godišnja Medler kao svaka druga mlada Disneyjeva zvijezda paralelno je razvijala pjevačku i glumačku karijeru. Na IMDb stoji kako je tumačila uloge u 44 glumačka projekta, većinom gostujući u drugim serijama ili glumivši Teddy.

Pogledaji ovo Celebrity Izjava Danijele Dvornik o unukama podijelila mišljenja: "Ne mogu se pomiriti s takvim načinom odgoja!"

Godine 2012. je objavila i jedan album "Hello My Name Is...", koji je prodan u gotovo 452 tisuće ekvivalentnih primjeraka, a više od 10 godina kasnije pjesme "Hurricane", "Do You Miss Me at All" i "Ready or Not" oživjele su na TikToku.

Bridgit Mendler - 1 Foto: Youtube

Bridgit Mendler - 2 Foto: Youtube

Bridgit Mendler - 1 Foto: Afp

Bridgit Mendler - 2 Foto: Profimedia

Gotovo istodobno, studirala je antropologiju na Sveučilištu Južne Karoline, od koje je odustala 2016., da bi se upisala na MIT. Ovaj fakultet, namijenjen više studentima koji su skloniji matematici i inženjerstvu bio je više po Bridgitinom karakteru, što je pokazala diplomiravši 2020. godine s najvišim pohvalama. Tijekom 2022., upisala je doktorate na Harvardu, gdje je postala doktorica pravnih znanosti 2024., i na MIT-u.

Bridgit Mendler - 9 Foto: Profimedia

Bridgit Mendler - 6 Foto: Profimedia

Bridgit Mendler - 8 Foto: Profimedia

Godine 2023. sa suprugom Griffinom Cleverlyjem, inženjerom iz NASA-e, osnovala je startup tvrtku Northwood Space, čiji je cilj revolucionirati pristup satelitskoj komunikaciji i učiniti svemirske podatke dostupnijima, što je ideja koju je počela razvijati za vrijeme pandemije.

Bridgit je tako postala izvršna direktorica, i to ne simbolično, već s punim angažmanom u inženjerskom, upravljačkom i istraživačkom aspektu tvrtke.

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Igor Kojić razvodi se nakon pet mjeseci braka? Ovo su razlozi kraja ljubavi s 15 godina mlađom!

"Dok su svi radili svoju bazu za kvasac za kruh, mi smo izrađivali antene od nasumičnih stvari koje smo mogli pronaći u Home Depotu. Za mene, razlog zašto je zemaljska strana važna jest taj što se zapravo radi o tome da učinke svemira približimo ljudima", ispričala je Bridgit, koja zbog opsega posla, ali i posvećenosti obitelji, nije više aktivna na društvenim mrežama.

Njezin startup u kojem su zaposleni bivši inženjeri nekoliko važnih tehnoloških tvrtki dosad je prikupio oko 30 milijuna dolara investicija. A glazba i gluma? To je ostalo iza nje, unatoč tome što bi mnogi njezini fanovi ju htjeli ponovno vidjeti na ekranima.

Kako danas izgleda Mia Talerico, koja je u seriji glumila Charlie, pogledajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Znate li da Sofia Vergara ima sestru? I ona je prava ljepotica!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Suknja kakvu još niste vidjeli zasjenila je Rihannin goli trudnički trbuh

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ženu koja je osvojila cijeli svijet gotovo nitko nije prepoznao: Pojavila se na neočekivanom mjestu!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ga? Glumio je tatu u seriji koju su svi gledali u devedesetima