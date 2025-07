Znate li da Sofia Vergara ima sestru? I ona je prava ljepotica!

Sofia Vergara često plijeni pozornost javnosti, no malo tko zna da osim nje postoji još zgodnih žena u njezinoj obitelji.

Glumica Sofia Vergara jedna je od najvećih seks-bombi 21. stoljeća, a malo tko zna da ta 53-godišnja ljepotica ima dvije sestre i brata.

Sestre se zovu Veronica i Sandra, a brat Julio. Kako izgleda Veronica, pogledajte OVDJE.

Sofia Vergara Foto: Profimedia

A ovih dana u fokusu je mlađa sestra Sandra.

I dok je Sofia globalna zvijezda zahvaljujući serijama poput ''Moderne obitelji'' i projektima na Netflixu, Sandra upravo kreće njezinim stopama – ali na svoj način.

Sandra Vergara - 6 Foto: Instagram

Sandra je rođena 11. rujna 1988. u Kolumbiji, a u šoubizu se etablirala kao svestrana umjetnica – glumila je u serijama ''CSI: Miami'', ''Reži me'', ''The Bold and the Beautiful'', kao i u horor-komediji ''Fright Night''. Osim glumačkih angažmana, istaknula se i kao stručnjakinja za ljepotu i voditeljica u popularnom makeover showu Good Work na kanalu E!.

Sandra Vergara - 4 Foto: Profimedia

Sandra Vergara - 3 Foto: Profimedia

Poznata je i po svojim kolumnama o ljepoti i stilu, a od 2020. redovito se pojavljuje u emisiji People (The TV Show).

Prije nego što je zakoračila pred kamere, Sandra je godinama radila iza kulisa – kao stilistica i vizažistica slavnih osoba u Los Angelesu, uključujući i rad sa svojom slavnom sestrom Sofijom. Taj period ju je oblikovao i otvorio joj vrata za vlastiti prodor u industriju.

Sandra Vergara - 4 Foto: Instagram

Sandra Vergara - 8 Foto: Instagram

A sada – veliki preokret. Netflix je najavio kako će se Sandra pridružiti glumačkoj postavi izuzetno popularnog realityja ''Selling Sunset'' u njegovoj devetoj sezoni. Kao nova agentica prestižne Oppenheim Grupe, donosi svježinu, latino-šarm i vlastiti ''glam faktor'' u svijet luksuznih nekretnina i intriga Beverly Hillsa.

Iako su mnogi mislili da su rođene sestre, istina je da je Sandra zapravo Sofijina rođakinja koju je posvojila majka Sofije Vergare.

Dvije su žene izuzetno bliske – ne samo privatno već i poslovno. Sandra je u jednom razdoblju živjela sa Sofijom u Los Angelesu, gdje su zajedno gradile temelje svojih karijera.

Sandra Vergara - 7 Foto: Instagram

