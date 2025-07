Naša pjevačica na udaru kritika zbog modnog detalja koji je nosila u crkvi

U podužem tekstu na društvenim mrežama, Zsa Zsa je prokomentirala kritike koje su se javile zbog - šešira.

Naša pjevačica Jelena Žnidarić, koja nastupa pod imenom Zsa Zsa, na društvenim mrežama je podijelila video za kojeg govori kako je jedan od pet najneugodnijih trenutaka u njezinom životu. Tijekom nastupa na jednom vjenčanju, pao joj je stalak za note, a unatoč prvotnoj neugodi, svi sudionici su se malo nasmijali.

Osim stalka, nekoliko komentara je izazvao i njezin šešir, kojeg su neki pratitelji zamijetili i počeli pisati kako isti nije primjeren u crkvi.

Zsa Zsa Foto: Instagram

Zsa Zsa - 3 Foto: In Magazin

Zsa Zsa Foto: Instagram

"Zanimljivo je... Da je moj šešir na glavi u Crkvi najveća kontroverza kraj svih ostalih ljudskih grijeha...ispada da je to ravno za pakao! Je li moguće da smo toliko zaboravili tko je bio Isus? Da smo zaboravili kakve je ljude zvao k sebi? Grešnike. Slomljene. Odbačene. One koje je društvo najradije prekrilo velom srama. Nikada nije rekao: "Ti nisi dovoljno prikladan." Rekao je: "DOĐI." I upravo zato nije čudo da se mnogi ljudi danas boje ući u Crkvu. Ne zbog Boga – nego zbog onih koji su sebi dali ulogu da odlučuju tko ima pravo doći", započela je svoj dugi status Zsa Zsa.

Zsa Zsa Foto: Josip Moler/Cropix

Zsa Zsa Foto: Instagram

Zsa Zsa Foto: Screenshot/Instagram

Spomenula je i one koji su najglasniji kritičari: "Zbog "velikih" vjernika koji glume žiri i sude tko smije stajati pred oltarom. Dežurni na tipkovnici i glasni na riječima, oni koji najjače udaraju po drugima, oni koji kleče u prvim redovima, a doma gaze one koje bi trebali voljeti. Takvima je grijeh šešir, a ne bahatost. Ne ogovaranje. Ne ponižavanje. Ne dvoličnost, sarkazam, oholost, srditost... Ne LICEMJERJE!! A sve to pokazuju upravo kroz vlastita djela i komentare poput: "Vidi ovu kako se obukla, ma vidi ovog kakav je". Bog nikada nije tražio čuvare vrata. Niti suce. Tražio je srce! Srce koje ne sudi već nudi savjet i pomoć! SRCE KOJE I SAMO ZNA DA MU TREBA MILOST! Srce koje ne gleda tko ima križ oko vrata!"

Svima je poručila kako prava vjera ne isključuje.

Jelena Žnidarić Zsa Zsa - 1 Foto: Instagram

Jelena Žnidarić Zsa Zsa Foto: Instagram

"Prava vjera ne tjera. Ne gura. Ne upire prstom. Ne šapće iza leđa. Prava vjera zove. Strpljivo čeka. Skromno, u tišini. S poštovanjem. Bez nasilja. Bez prisile. Ako ti je vjera toliko krhka da je uzdrma jedan šešir, možda nije problem u šeširu...Možda je vrijeme da pogledaš – ne tko stoji PRED tobom nego TKO živi U tebi?", napisala je Zsa Zsa.

"Svašta sam doživjela - i od naroda i od svećenstva od kad pjevam, ego ne bira titulu, to su ljudske osobine! Ali nema tog čovjeka koji može nadglasati Božju želju i Božji glas i poziv! Na kraju će uvijek biti onako kako On kaže! Svatko odgovara za sebe. A svi ostali koji razumiju o čemu pričam (i dalje ih ima više, hvala Bogu) će se vjerujem pomoliti danas za takve ljude, pozivam Vas na to, da ih se sjetimo na kratko i bez sarkazma i pomolimo za takve duše. Izliječenje takvih ljudi je i rješenje za MIR u cijelom svijetu", zaključila je svoj dugi status.

