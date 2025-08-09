Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom

Stojan Matavulj bio je na premijeri predstave ''Julije Cezar'' na Splitskom ljetu.
Splitsko ljeto i ove je godine privuklo brojne ljubitelje kazališta, a među publikom na premijeri predstave ''Julije Cezar'' zapažen je i Stojan Matavulj, glumac kojeg rijetko viđamo na javnim događanjima.3 vijesti o kojima se priča susjedi zabrinuti Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..." "Pretjerala sam..." Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..." ne prestaju ga kritizirati Schweinsteiger se nakon razvoda pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''
Matavulj, koji je svojim ulogama obilježio brojne televizijske serije i kazališne predstave, na događaj je stigao u ležernom izdanju – siva lanena košulja i torba preko ramena naglasile su njegov opušteni ljetni stil.
Stojan Matavulj - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak prvi put progovorio o partneru: ''Od početka mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome''
Premijera je održana u posebnoj atmosferi starogradske jezgre Splita, a brojni gledatelji uživali su u snažnoj interpretaciji Shakespeareova klasika.
Stojan Matavulj - 4 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX
Stojan Matavulj - 3 Foto: Josko Supic / CROPIX
Ovaj nastup u publici pokazao je da Matavulj, iako nije čest gost društvenih kronika, i dalje ostaje vjeran kazalištu te rado podržava kolege na daskama koje život znače. U javnosti ga posljednjih godina rijetko vidimo pa je ovim izlaskom sve ugodno iznenadio.
Stojan Matavulj - 2 Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Pogledaji ovo Nekad i sad Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava
Matavulj je trenutno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Zvonu Akrapa u seriji ''Kumovi'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.
Stojan Matavulj Foto: Nova TV
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Par s naslovnice! Zvijezda Kumova u zagrljaju zgodnog nogometaša ne skida osmijeh s lica
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert
Pogledaji ovo Celebrity Pokraj tanga-badića bujne crnke paparazzi se nisu fokusirali na NBA zvijezdu, koju u tajnosti ljubi