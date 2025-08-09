Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom

Stojan Matavulj bio je na premijeri predstave ''Julije Cezar'' na Splitskom ljetu.

Splitsko ljeto i ove je godine privuklo brojne ljubitelje kazališta, a među publikom na premijeri predstave ''Julije Cezar'' zapažen je i Stojan Matavulj, glumac kojeg rijetko viđamo na javnim događanjima.

Matavulj, koji je svojim ulogama obilježio brojne televizijske serije i kazališne predstave, na događaj je stigao u ležernom izdanju – siva lanena košulja i torba preko ramena naglasile su njegov opušteni ljetni stil.

Stojan Matavulj - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Premijera je održana u posebnoj atmosferi starogradske jezgre Splita, a brojni gledatelji uživali su u snažnoj interpretaciji Shakespeareova klasika.

Stojan Matavulj - 4 Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Stojan Matavulj - 3 Foto: Josko Supic / CROPIX

Ovaj nastup u publici pokazao je da Matavulj, iako nije čest gost društvenih kronika, i dalje ostaje vjeran kazalištu te rado podržava kolege na daskama koje život znače. U javnosti ga posljednjih godina rijetko vidimo pa je ovim izlaskom sve ugodno iznenadio.

Stojan Matavulj - 2 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Matavulj je trenutno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Zvonu Akrapa u seriji ''Kumovi'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.

Stojan Matavulj Foto: Nova TV

