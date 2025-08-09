Par s naslovnice! Zvijezda Kumova u zagrljaju zgodnog nogometaša ne skida osmijeh s lica

Glumica Petra Kraljev podijelila je novu fotografiju sa svojim partnerom Sandrom Gotalom.

Glumica Petra Kraljev koju gledatelji obožavaju gledati u seriji ''Kumovi'' više ne skriva koliko je sretna.

Na svom Instagramu podijelila je novu fotografiju s partnerom, nogometašem Sandrom Gotalom.

''Lipo je'', napisala je uz niz uspomena.

Petra i Sandro rijetko eksponiraju svoju privatnost u medijima, no sada su ipak učinili iznimku, a nedavno je za naš portal otkrila kako su se upoznali.

''Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedničke trenutke, a ne mjesece'', rekla je i dodala čime ju je nogometaš osvojio.

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 5 Foto: Instagram

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak prvi put progovorio o partneru: ''Od početka mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome''

''Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten i bez onih 'velikih priča'. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor, i tko da tome odoli'', rekla je.

Petra Kraljev i Sandro Gotal Foto: Petra Kraljev/Instagram

Petra i Sandro najviše uživaju u malim stvarima koje njihov dan čine ljepšim.

''Dani nam prolaze opušteno: šetnje, dobra knjiga, glazba u pozadini i pokoji tanjur nečeg finog. Najviše volimo one male, nenametljive rituale: jutarnje kave, večernje razgovore (zapravo, ja mislim da on to voli, a zapravo ja pričam, a on tu i tamo stigne nešto reći). I jako puno smijeha, dok ima toga, i oni ne baš tako ugodni trenuci brže se prebrode'', priznala nam je.

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava

OVDJE pogledajte veliki intervju u kojem se Petra prisjetila svojih početaka na Novoj TV.

Galerija 19 19 19 19 19

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Goran Navojec u izlasku s partnericom glumicom, dosad smo ih zajedno vidjeli tek par puta

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert

Pogledaji ovo Celebrity Pokraj tanga-badića bujne crnke paparazzi se nisu fokusirali na NBA zvijezdu, koju u tajnosti ljubi