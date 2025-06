''Dogodilo se tiho, bez velikih najava'' Zvijezda Kumova potvrdila nam je vezu s nogometašem!

Petra Kraljev potvrdila nam je vezu s nogometašem Sandrom Gotalom, otkrila nam je i kako su se upoznali.

Glumica Petra Kraljev koju gledatelji obožavaju gledati u seriji ''Kumovi'' više ne skriva koliko je sretna.

Na svom Instagramu podijelila je fotografije s partnerom, nogometašem Sandrom Gotalom, a za naš portal potvrdila je da su u vezi.

''Kad život kaže: DA!'' napisala je u opisu.

Otkrila nam je kako su se upoznali.

''Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedniške trenutke, a ne mjesece.''

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 2 Foto: Instagram

Koliko je zaljubljena ne skriva.

''Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten, i bez onih ''velikih priča''. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor, i tko da tome odoli'', kaže nam.

Sandro Gotal - 2 Foto: Instagram

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 5 Foto: Instagram

Kako je objavila, zajedno su na godišnjem odmoru.

''Uhvatili smo malo vremena za nas, i to nam je najveći luksuz. Nismo otišli daleko – više smo tipovi koji biraju mir i atmosferu, nego destinaciju s razglednica.''

A rekla nam je i što zajedno najviše uživaju raditi.

''Dani nam prolaze opušteno: šetnje, dobra knjiga, glazba u pozadini i pokoji tanjur nečeg finog. Najviše volimo one male, nenametljive rituale: jutarnje kave, večernje razgovore (zapravo ja mislim da on to voli, a zapravo ja pričam, a on tu i tamo stigne nešto reći). I jako puno smijeha, dok ima toga, i oni ne baš tako uhodni trenuci se brže prebrode.''

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 1 Foto: Instagram

Prije nekoliko tjedana Petra nam je dala i veliki intervju u kojem se prisjetila svojih početaka na Novoj TV. Intervju čitajte OVDJE.

