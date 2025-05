Petra Kraljev prisjetila se prve suradnje s Novom TV: ''Bilo je to ostvarenje sna!''

Povodom 25. obljetnice Nove TV razgovarali smo s glumicom Petrom Kraljev, jednim od najprepoznatljivijih i najomiljenijih zaštitnih lica ove televizijske kuće.

Kroz godine, Petra Kraljev je svojim talentom i karizmom osvojila srca brojnih gledatelja, a u ovom intervjuu otkriva kako je bilo biti dio ovog velikog televizijskog putovanja te što joj Nova TV znači osobno i profesionalno.

Kada se osvrne na svoju suradnju s ovom televizijom, što joj prvo pada na pamet?

''Sigurno bi to bio moj prvi casting, prije deset godina, kada su se snimali Zlatni dvori. U tom trenutku, a posebno u mojoj studentskoj glavi, to je bilo ostvarenje sna. Nadala sam se da će se zaista i dogoditi. Bio je to jedan od najuzbudljivijih trenutaka – i taj osjećaj traje i danas'', prisjetila se Petra, koja je glumila i u serijama ''Na granici'', ''Zlatni dvori'' i značajno je lice Kumova.

Petra Kraljev Foto: Nova TV

Može li nam posebno izdvojiti neku od ovih uloga, ima najdražu od njih?

''Najdraža mi je uvijek ona uloga na kojoj trenutačno radim i još uvijek sudjelujem, u ovom slučaju to je upravo uloga u Kumovima. I dalje se svakoga dana trudim, i na koncu, najviše se dajem u nju. Teško mi je izdvojiti najdražu ulogu jer su sve ostavile trag, ali ako moram birati, onda neka to bude ova posljednja'', otkrila nam je.

Koliko joj je važno da su serije u kojima glumi bliske svakodnevici gledatelja?

''Na ovo pitanje možda prije mogu odgovoriti iz perspektive gledateljice nego glumice. Osobno volim gledati serije u kojima se mogu poistovjetiti s likovima ili radnjom, ili barem da mi budu duhovite. S druge strane, ponekad volim otići i u potpuni ekstrem, pa gledam serije i filmove iz nekog drugog vremena. No, u konačnici, mislim da se svi mi više vežemo uz ono što nam je blisko – i to nam je onda ljepše i gledati'', kaže.

Petra Kraljev - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

A kako izgleda njezin proces pripreme za novu ulogu, osobito u formatima kao što su sapunice i dramske serije koje se snimaju u ubrzanom ritmu?

''Kako ste i sami rekli – brzo. Taj proces zapravo traje koliko i samo snimanje serije. Konstantno ste u radu, u procesu nadograđivanja i usavršavanja, donošenja novih rješenja. Meni je to jako uzbudljivo i stalno pomičem vlastite granice. Mislim da smo ih i moji kolege i ja kroz ovaj format itekako pomaknuli'', smatra.

Koliko se kao glumica razvijala na Novoj TV – osjeća li da su joj ti projekti otvarali nova profesionalna vrata?

Petra Kraljev - 2 Foto: Petra Kraljev/Instagram

''Razvijala sam se i kao glumica i kao osoba. S obzirom na to da već dugo snimamo Kumove, osjećaj je kao da ste došli kao beba i odrastali na setu. Svaki dan ste tamo, okruženi brojnim ljudima, njihovim sudbinama – i vlastitima. Ne snimate svaki dan iste scene s istim kolegama, pa vas to sve skupa nauči strpljenju, poštovanju i razumijevanju. Mislim da je to jedna posebna simbioza koja paralelno utječe i na vaš profesionalni i na osobni razvoj. Naravno da se otvaraju neka nova vrata i nove prilike, iako mislim da ih sve treba svejedno izazivati. Neće ništa pasti s neba, treba jako puno rada, truda i želje i volje, mogućnosti i sreće.. Sve to skupa treba se uklopiti da bi napravili dobre stvari. Ja sam morala užasno puno raditi da bi se neke stvari vratile'', priznaje, a nas je zanimalo i ima li anegdotu sa seta koja joj je posebno ostala u sjećanju?

Petra Kraljev Foto: In Magazin

''Moram priznati da je nama na snimanju, koliko sad već traje, gotovo 5 godina, svaki dan nova anegdota, svaki dan se nešto uzbudljivo dogodi'', priča nam Petra čije serije u kojima je glumila često imaju vjernu publiku – je li ikada dobila reakciju gledatelja koja ju je iznenadila ili posebno dirnula?

''Iz jedne škole su mi poslali fotografije na kojima su sve cure napravile frizuru kao Milica, a za Maškare su mi slali slike na kojima su bile odjevene kao ona… To su stvarno trenuci koje pamtim i koji me iskreno dirnu. Tada shvatiš da si uspio ostvariti ono što ti je bio cilj – da tvoj lik nekome postane drag, simpatičan, blizak. Da postane dio njihova života'', govori nam.

Petra Kraljev i Jagoda Kumrić Foto: PR

A kako doživljava činjenicu da su domaće serije sve više prepoznate i van granica Hrvatske?

''Pa zapravo to je ogroman kompliment koji ne ide nama glumcima konkretno, već i produkciji Nove TV, i piscima, i cijelom tom timu'', smatra Petra.

Koji su njezini profesionalni snovi još neostvareni? Postoji li neka uloga ili žanr u kojem bi se voljela okušati?

''Ma cijela jedna košara neostvarenih snova i ambicija, ali imam strpljenja, možda dođe, možda ne. S druge strane, voljela bih glumiti u nekom akcijskom trileru i pokazati neke svoje druge vještine, ali o tom potom. Širimo se sada i na neke druge strane produkcije pa ćemo vidjeti…'', otkrila nam je.

Evo i što bi poručila mladim glumcima koji tek ulaze u svijet televizije?

''Veselite se onome što radite. Budite sretni u svemu tome i uživajte, ali nemojte puno očekivati jer to će vas samo srozati. Samo nasmijano, veselo i bez puno očekivanja!'', zaključila je te nam za kraj u jednoj rečenici opisala što joj znači Nova TV?



''Mogu reći - samo obitelj. S jedne strane to i je, sad je to već dugi period od 10 godina. Na Novoj TV sam odrasla, stekla puno prijatelja, i više vremena provodim s njima nego sa svojom obitelji. Sretno dalje!'', poručila je.

Galerija 14 14 14 14 14

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Bivša dječja zvijezda napravila je baš dramatičan zaokret u karijeri

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naša influencerica oštro progovorila o Hodu za život: "Hodaju za kontrolu na našim tijelima"