Naša influencerica oštro progovorila o Hodu za život: "Hodaju za kontrolu na našim tijelima"

Nika Ilčić je na društvenim mrežama progovorila o iskustvu s udrugom Hod za život, koji je odbio njezin poziv za sudjelovanje u prikupljanju pomoći žrtvama zlostavljanja.

Nika Ilčić je jedna od naših najpopularnijih influencerica koja je karijeru započela kada su društvene mreže dobivale veliki zamah u Hrvatskoj i okolici. 24-godišnjakinja, koja je na društvenim mrežama razotkrila zlostavljanje bivšeg partnera, pomagala je jednoj organizaciji u prikupljanju sredstava za žrtve obiteljskog nasilja, a za donaciju je kontaktirala i udrugu Hod za život.

Međutim, Hod za život je odlučio ignorirati njezin poziv na sudjelovanje.

Nika Ilčić - 2 Foto: Instagram

Nika Ilčić - 3 Foto: Instagram

"Hod za život je eskivirao poziv na sudjelovanje u akciji u kojoj su se prikupljala financijska sredstva za žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu. Osobno sam ih kontaktirala i zamolila da pomognu, s obzirom na to da njihova udruga "hoda za život". Rekli su mi kako oni pomažu konkretnim ženama i djeci. Iskreno, i ne želim znati što znače "konkretne žene i djeca", s obzirom na to da nisam dobila odgovor na to pitanje. Ovi ljudi hodaju za kontrolu nad našim tijelima i ne radi se o djeci, niti o obitelji. "Hod za život" je po mom mišljenju, odvratna, plaćena (navodno) i radikalna sekta koja želi samo novac i kontrolu", započela je svoju objavu Ilčić.

Galerija 16 16 16 16 16

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ove djevojčice iz kultne serije? Danas je maturantica i nevjerojatno je lijepa!

U nekoliko kratkotrajnih objava na Instagramu otkrila je i što su joj odgovorili na poruke koje im je poslala, a na jednoj ploči je pokušala objasniti način njihovog funkcioniranja.

Nika Ilčić - 4 Foto: Instagram

Nika Ilčić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte Majinog Blooma u sasvim novoj ulozi, dobro se zabavio!

Za kraj, poručila je što misli o Hodu za život: "Od srca vam želim da gorite u paklu i ovo je najpristojnija stvar koju mogu izgovoriti javno bez da kršim smjernice zajednice i zakon, tako da ću ostati suzdržana po pitanju detalja jer sam već završila na sudu zbog ovog niskofrekventnog šljama. (Opet moje skromno mišljenje, ovo je demokracija i ne možete me vući po sudu jer sam rekla što mislim)."

Nika Ilčić - 11 Foto: Instagram

Nika Ilčić - 2 Foto: YouTube/Screenshot

Nika Ilčić - 7 Foto: Instagram

Nika Ilčić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Vanna otkrila obiteljsku priču koja dira u srce: "Moj je tata bio..."

Tko u ovome ima pravo, pišite nam u komentarima!

Ilčić je nedavno bila u medijima zbog sukoba sa Sandijem Pegom, a više o tome pročitajte OVDJE.

Njezino svjedočanstvo o zlostavljanju od strane bivšeg partnera je mnoge šokiralo. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Luksuzna vila iz filma "Magic Mike" traži novog vlasnika, ovako izgleda unutrašnjost od 9 milijuna funti!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Otkrivena bolna tajna koju je slavna pjevačica dugo skrivala prije suprugove smrti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavni nogometaš je zaljubljen u istu ženu već 20 godina, jedna stvar je ključna u njihovoj vezi!

Pogledaji ovo Celebrity Bilo je očito da ispod ove lagane haljinice s malo materijala ne nosi ništa