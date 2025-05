Otkrivena bolna tajna koju je slavna pjevačica dugo skrivala prije suprugove smrti!

Dolly Parton otkrila je da je njezin pokojni suprug Carl Dean dugo bio bolestan, a iako osjeća mir jer više ne pati, priznaje da gubitak i usamljenost i dalje teško podnosi.

Američka pjevačica Dolly Parton otkrila je kako je skrivala zdravstvene probleme svog pokojnog supruga Carla Deana od javnosti, priznajući da je on već neko vrijeme bio bolestan.

Glazbena legenda, koja ima 78 godina, u intervjuu za The Independent rekla je da je njezin voljeni suprug bio bolestan već duže vrijeme prije nego što je preminuo 3. ožujka u 82. godini.

"Zaista osjećam njegovu prisutnost. Samo pokušavam nastaviti dalje jer znam da moram. Bio je bolestan već neko vrijeme, i dijelom sam bila u miru jer je i on bio u miru i više nije patio. Ali to svejedno ne nadoknađuje gubitak i usamljenost.. Vidim ga svaki dan u svojim sjećanjima i u srcu, u svemu što smo zajedno radili i gradili. Moraš naučiti stvarati nove planove, ali to je najteži dio", rekla je.

Dolly Parton i Carl Dean - 3 Foto: Profimedia

U izjavi za AP nakon Deanove smrti, Parton je rekla da je preminuo u Nashvilleu te da će imati privatni pogreb.

"Carl i ja smo proveli mnogo prekrasnih godina zajedno. Riječi ne mogu dočarati ljubav koju smo dijelili više od 60 godina", dodala je.

Dolly Parton i Carl Dean - 4 Foto: Profimedia

Dolly Parton i Carl Dean - 1 Foto: Profimedia

Parton i Dean upoznali su se još 1964., a ona je često govorila kako je u pitanju bila ljubav na prvi pogled.

"Došla sam u Nashville s prljavom odjećom. Bila sam u tolikoj žurbi da dođem u praonicu i nakon što sam stavila odjeću u stroj, počela sam hodati niz ulicu, samo sam gledala svoj novi dom, a taj tip mi je viknuo i ja sam mu mahnula. Budući da sam iz sela, pričala sam sa svima", ispričala je Parton u intervjuu za New York Times. U tom trenutku nije znala kako će ta osoba postati ljubav njezina života: "Došao je do mene i, pa, bio je to Carl, moj suprug. "

Dolly Parton i Carl Dean - 2 Foto: Profimedia

Dolly Parton Foto: Profimedia

Dolly Parton, Carl Dean Foto: Profimedia

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

