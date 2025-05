Danas je glumačka legenda koja ima 94 godine, a u mladosti je bio veliki zavodnik!

Clint Eastwood glumačka je legenda, a već u filmu filmu ''Dobar, loš, zao'' imao je skoro 40 godina.

Glumačku legendu Clinta Eastwooda više nigdje nemamo priliku vidjeti otkako se 2021. godine oprostio od glume.

Clint Eastwood - 12 Foto: Profimedia

Obzirom na svoje godine, 94-godišnji Clint uživa u mirovini, a njegovo krhko stanje zabilježeno je prošle godine na jednom prijemu. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Clint Eastwood - 11 Foto: Profimedia

A iako ga svi pamte već kao sijedog, Clint je u mladosti bio potpuno druga priča.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš samozatajni par vezu je dugo krio od javnosti, a pred oltar su otišli na baš poseban datum

Izražene crte lica, modre oči te vitka figura sve su očarali, a desetljećima je slovio za zavodnika Hollywooda.

Već u hit-filmu ''Dobar, loš, zao'' iz 1966. godine imao je skoro 40 godina.

Clint Eastwood (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Clint Eastwood Foto: Profimedia

Neke od njegovih fotografija pogledajte u nastavku.

Clint Eastwood - 3 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 7 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 2 Foto: Profimedia

Clinton Eastwood Jr. rođen je 31. svibnja 1930. u San Franciscu, Kalifornija. Odrastao je tijekom Velike depresije, seljakajući se s obitelji diljem Kalifornije zbog očeva posla. Bio je povučen i tih mladić, ali je pokazivao interes za glazbu i filmove od malih nogu. Nakon srednje škole kratko je pohađao koledž, no nikada nije diplomirao.

Clint Eastwood - 4 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 5 Foto: Profimedia

Godine 1951. pozvan je u vojsku i služio je kao instruktor plivanja u Fort Ord bazi, gdje se počeo interesirati za glumu. Nakon vojske, Eastwood je okušao sreću u Hollywoodu. Dobio je manje uloge u B-filmovima, ali je slavu stekao tek krajem 1950-ih ulogom Rowdyja Yatesa u popularnoj western TV seriji "Rawhide" (1959–1965).

Clint Eastwood - 15 Foto: Profimedia

Pravi proboj došao je 1960-ih kada je otišao u Italiju i surađivao s redateljem Sergiom Leoneom na špageti-vesternima. Tamo je glumio u trilogiji poznatoj kao "Dolar trilogija": Za šaku dolara (1964), Za dolar više (1965), Dobar, loš, zao (1966). Te su uloge oblikovale njegov arhetipski lik: tihi, opasni antijunak s moralnim kodom.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Nakon dugo vremena naš markantni glumac snimljen je u javnosti

Sedamdesetih godina postao je megazvijezda s ulogom inspektora Harryja Callahana u seriji filmova "Prljavi Harry". Ova je uloga dodatno učvrstila njegov status opasnog, ali karizmatičnog lika.

Istodobno je počeo režirati i producirati filmove. Njegov redateljski debi bio je ''Play Misty for Me'' (1971), psihološki triler koji je pokazao njegov redateljski potencijal.

Clint Eastwood - 7 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 1 Foto: Profimedia

U poznijim godinama nastavio je raditi i pred kamerama i iza njih. Neki zapaženiji filmovi iz 21. stoljeća uključuju: ''Mystic River'' (2003), ''Letters from Iwo Jima'' i ''Flags of Our Fathers'' (2006), ''Gran Torino'' (2008), ''American Sniper'' (2014), ''The Mule'' (2018), ''Cry Macho'' (2021).

Privatni život uvijek je čuvao od javnosti. Ima osmero djece s više različitih partnerica. Bio je u braku s Maggie Johnson, a kasnije i s Dinuom Ruiz. Njegovi su odnosi često bili tema tabloida, ali je uvijek bio poznat kao predan otac.

Clint Eastwood i Dina Ruiz (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Govor tijela sve razjasnio! Michelle i Barack Obama prvi put nakon šest mjeseci snimljeni skupa

Osim filma, zaljubljenik je u glazbu (posebno jazz), golf i politiku. Kratko je bio gradonačelnik Carmel-by-the-Sea (1986–1988).

Clint Eastwood - 11 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 10 Foto: Profimedia

Galerija 22 22 22 22 22

A što vi mislite o Clintovom životu i djelu, pišite u komentarima ispod teksta!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zaručnica milijardera izložila je dekolte znatiželjnim pogledima na večeri u susjedstvu

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kamo je otišla Nives? Noćnim fotkama iz daleke zemlje sve je zapanjila!

Pogledaji ovo Celebrity Rakitić se pohvalio preslatkim trenucima s kćeri, jedna objava posebno se istaknula!