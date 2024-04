Krhka pojava glumačke legende rastužila je njegove obožavatelje, pojavio se u javnosti nakon dugo vremena!

Clint Eastwood pojavio se u javnosti nakon dugo vremena i iznenadio brojne obožavatelje.

Legendarni glumac i redatelj Clint Eastwood ne dopušta da ga njegove visoke godine sputavaju u svakodnevnom životu, barem ako je suditi fotografijama nakon njegova rijetkog pojavljivanja u javnosti.

Glumac koji će uskoro navršiti 94 godine snimljen je na događanju naziva "Razlozi za nadu" koji je vodila slavna 90-godišnja znanstvenica Jane Goodall u Kaliforniji, a koji je pratio iz prvog reda, a pridružio joj se i iza pozornice gdje je bio organiziran prijem na otvorenom za VIP goste.

Clint je bio odjeven u plavu kockastu flanelsku košulju, sive hlače i tenisice, a lice je sakrio iza guste bijele brade i kose. Izgledao je dobro raspoložen, ali njegova krhka pojavila pomalo je rastužila brojne obožavatelje.

Clintov video pogledajte OVDJE.

Fotografija koju je jedan sudionik podijelio na društvenim mrežama prikazuje Jennifer i Clinta, a baš kao njoj, ni glumcu nisu strani primati jer je u filmu "Every Which Way but Loose" glumio zajedno sa svojim orangutanskim pomoćnikom Clydeom.

Unatoč svojim poodmaklim godinama, Clint je i dalje aktivan na setu i trenutno režira i producira nadolazeći film, "Juror No. 2" s Nicholasom Houltom i Toni Collette u glavnim ulogama. Triler se počeo snimati u lipnju 2023. i očekuje se da će biti Eastwoodov posljednji.

