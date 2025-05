Sjećate se njega? Nakon dugo vremena naš markantni glumac snimljen je u javnosti

Rubert Kurbaša posljednjih je godina televizijsku karijeru zamijenio onom kazališnom.

Splitski glumac Robert Kurbaša svojevremeno je bio zvijezda domaćih serija i slovio je za miljenika žena. Posljednjih godina televizijsku karijeru zamijenio je kazališnom te ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti, ali sada je napravio iznimku.

Naime, markantni glumac snimljen je u Zagrebu na konferenciji za medije povodom najave nadolazećeg domoljubnog koncerta ''Domu mom'', koji je na rasporedu 11. listopada 2025. u Areni Zagreb.

Robert Kurbaša Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Brojni su primjetili i da je stigao u majici s prigodnim natpisom o koncertu.

Robert Kurbaša, Luka Kotlar, Ksenija Abramović i Miroslav Škoro Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Inače, glumac je bio voditelj tog koncerta prošle godine, a tada se održao u Zadru.

Robert Kurbaša Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Robert je od 2013. u braku s bivšom Miss Universe Dalmacije Kristinom Matković. Zajedno imaju troje djece, sinove Marka Iliju i Emanuela te kćer Ellu, a svoju obiteljsku idilu žive u Samoboru.

Vjenčanje Roberta Kurbaše i Kristine Matković Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Vjenčanje Roberta Kurbaše i Kristine Matković Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Velika obitelj ono je što je taj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

"Ella moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma, naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", rekao je Robert jednom prilikom za naš IN magazin.

Podsjetimo, glumac se na male ekrane nakratko vratio 2022. godine, kada smo ga imali priliku gledati u nekoliko epizoda popularne serije "Kumovi" u ulozi Viktora.

Robert Kurbaša Foto: Jakov Prkic/Cropix

