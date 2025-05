Objavljene plaće! Traži se još radnika za koncert Thompsona na Hipodromu

Thompsonov koncert na rasporedu je 5. srpnja, a sada se traži još radnika za događaj na kojem će biti oko 500 tisuća ljudi.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu uveliko traju. Sada su osvanuli i novi oglasi u kojima se traže radnici.

Marko Perković Thompson

Jedan takav oglas objavljen je na Facebok stranici Hostese i promotori/ce te se traže osobe koje će prodavati rakiju/liker u epruvetama.

Marko Perković Thompson

Poslodavac nudi plaćen prijevoz iz drugih gradova, osiguranu hranu i piće, radnu akreditaciju te zaradu između 400 i 600 eura, ovisno o postotku od prodaje i bonusima.

Marko Perković Thompson

Također se traže i djelatnici za skeniranje ulaznica. Svi prijavljeni morat će proći kratku plaćenu edukaciju u tjednu prije koncerta. Posao je označen kao studentski, a nudi plaću od 10 eura po satu.

I ranije smo pisali o oglasima za posao za Thompsonov koncert, a tada su se tražili blagajnici, šankeri, konobari...

Marko Perković Thompson

Podsjetimo, blagajnici i šankeri mogu očekivati 150 eura plus bonus od 2 %, vanjski konobari 150 eura plus postotak od prodaje, vanjski nosači 15 % od prodanog pića, voditelji 180 eura plus bonus od 2,5 %, a logistika 180 eura uz bonus i dodatnu naknadu za raspremu.

Radnicima su osigurana dva obroka i piće tijekom smjene, a prije koncerta bit će organizirane edukacije i brifinzi, uz akreditaciju i raspored po sektorima na dan događaja.

Marko Perković Thompson

Marko Perković Thompson i supruga Sandra

A što vi kažete o plaćama za Thompsonov koncert, pišite nam u komentarima ispod teksta!

