Sjećate se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!

Povodom 25 godina Nove TV prisjećamo se jedne od najuspješnijih kulinarskih emisija – MasterChef Hrvatska. Ovaj popularni show kroz godine je otkrivao vrhunske talente, mijenjao živote i unosio strast prema kuhanju u domove gledatelja diljem zemlje. Od prve sezone do danas, MasterChef je iznjedrio niz pobjednika koji su svojim umijećem, kreativnošću i ljubavlju prema gastronomiji ostavili trajan pečat na domaćoj kulinarskoj sceni.

Galerija 25 25 25 25 25

Hrvatska inačica kulinarskog showa prvi put se prikazivala 2011. godine. Prvog hrvatskog MasterChefa proglasili su nakon 13 tjedana prikazivanja showa, a o tome je odlučio stručni žiri koji su činili majstori kuhinje Tomislav Gretić i Mate Janković te publicist Radovan Marčić.

Hrvatski MasterChef imao je ukupno sedam pobjednika, a sve je počelo još 2011. godine.

Prvi pobjednik bio je Šime Sušić, a po završetku showa izdao je kuharicu ''Dnevnik pobjednika'' koja je već prvog mjeseca ušla u vrh najbolje prodavanih naslova na tržištu.

Šime Sušić Foto: Nova TV

Nakon showa mnogi su mu previđali karijeru u nekom od najboljih hrvatskih restorana, no Šime je već godinama posvećen svojoj prvoj ljubavi – geografiji. Radi kao profesor u jednoj gimnaziji, a kreativnost koju je u kuhanju pokazao na malim ekranima, sada prenosi i na učenike.

"Imam izborni predmet koji se zove geografija hrane koja je zapravo dosta zanimljiva učenicima", otkrio je Šime za IN magazin svojedobno.

Šime Sušić, pobjednik prvog hrvatskog Masterchefa - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Već sljedeće godine kuharski show vratio se na male ekrane, a pobjednik je bio Nikola Lesar. Njega je gastronomija odvela daleko od Lijepe naše. Otvorio je restoran na Tajlandu kojemu je ime ''Issara'', a brojne fotografije objavljuje i na društvenim mrežama. S Nikolom u restoranu radi i njegov brat Filip.

Treća sezona MasterChefa prikazivala se 2015. godine, a pobjednica je tada bila Iva Pehar. Prije četiri godine za naš IN magazin prisjetila se pobjede koja joj se otvorila vrata u svjetskim kuhinjama.

''Ono što mogu reći, nakon Masterchefa je zaista to iskustvo donijelo jako puno pozitivnih stvari u poslu i u napredovanju jer takve neke stvari te mogu samo ispuniti puno više i intelektualno i kao osobu i jednostavno možete shvatiti da ste samo vi ograničenje u svojim nekim ostvarenjima'', rekla je.

Iva Pehar Foto: Nova TV

Iako je kuhala diljem svijeta, Iva se tada počela baviti onime za što se školovala - dizajnom.

''Ja sam nekako ostala vjerna svojoj prvoj ljubavi, mada mi je kulinarstvo i dalje velika ljubav i nastavila sam i proučavati i kuhat, još uvijek odrađujem projekte, razno, razne radionice i svašta, ali prvenstveno se bavim dizajnom, uređenjem interijera i to obožavam'', priznala je.

Što je još rekla za IN magazin, pročitajte OVDJE.

Četvrta sezona bila je 2021. godine, a tada je pobjedu odnio Ivan Temšića. Nakon pobjede, otvorio je dve restorana i ostvario svoje snove u Splitu, istodobno pohađajući edukacije kako bi još više usavršio svoje umijeće. Pratitelje na društvenim mrežama nedavno je obavijestio da je spreman za nove izazove, a više o tome pročitajte OVDJE.

In Magazin: Ivan Temšić - 5 Foto: In Magazin

Ivan Temšić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U petoj sezoni, 2022. godine, pobijedila je Maja Šabić. Maji je show iz temelja promijenio život. Napustila je profesiju ekonomije i posvetila se slastičarstvu. Iskustvo je to neusporedivo s bilo čim, a ono što se vidi na televiziji samo je mali dio svega što se događa kandidatima.

"Emisija traje sat i nešto, a mi smo u studiju od jutra do navečer po cijele dane, jako puno toga događa se iza kamere, to je samo vrh sante, što se kaže", otkrila je Maja jednom za IN magazin.

Maja Šabić, MasterChef - 20 Foto: Nova TV

U šestoj sezoni, 2023. godine pobijedio je Luka Veić. Sa samo 19 godina Luka je ponio prestižnu titulu te tako postao najmlađi pobjednik MasterChefa.

''Ima dosta više poslovnih ponuda, ima ovako privatno brdo poruka. Ljudi me prepoznaju na ulici, tako da je to sve nešto na što se treba naviknuti'', rekao je za naš IN magazin nekoliko mjeseci nakon pobjede.

Više pročitajte OVDJE.

Luka Veić - 3 Foto: Nova TV

Luka Veić - 6 Foto: Nova TV

Ante Vukadin pobjedio je u sedoj sezoni MasterChefa.

''Ovu sezonu ću pamtiti po emocijama. Usponi, padovi, baš ogroman vrtuljak emocija. Ali i po ljudima koje sam upoznao. Od kandidata, do naših urednika, od cijele postave Masterchefa, do zaštitara i vozača, definitivno osobe koje ću pamtiti cijeli život, i ovim putem ih sve pozdravljam i svima im se zahvaljujem'', priznao nam je nakon pobjede.

Veliki intervju s Vukadinom pročitajte OVDJE.

Ante Vukadin, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Ante Vukadin, MasterChef - 13 Foto: Nova TV

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Zanimljivosti Tko je glumac koji neodoljivo podsjeća na nekadašnjeg zavodnika iz sapunica?

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Ovisnost o seksu razorila mu je brak, a sreću je sad pronašao s 33 godine mlađom ljepoticom