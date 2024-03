Najmlađi pobjednik MasterChefa otkrio čime se sada bavi: ''Ljudi me prepoznaju na ulici, tako da je to sve nešto na što se treba naviknuti''

Žiri i gledatelje Luka Veić osvojio je svojim iznimnim kulinarskim umijećem. To mu je donijelo titulu novog hrvatskog MasterChefa. Taj kulinarski show i ove je godine nominiran za Večernjakovu ružu. Tko je još nominiran, ali i što Luka sada priprema, saznajte u prilogu IN magazina.

Sa samo 19 godina Luka Veić postao je najmlađi pobjednik MasterChefa. Od tog uspjeha prošlo je tek nekoliko mjeseci, no život mu se već promijenio.



''Ima dosta više poslovnih ponuda, ima ovako privatno brdo poruka. Ljudi me prepoznaju na ulici, tako da je to sve nešto na što se treba naviknuti'', priznaje.

Njegova ljubav prema gastronomiji i nakon ovog showa samo raste, pa je tako prihvatio i prve kulinarske izazove.



''Sad će doći sezona tako da sređujemo jedan restoran, tradicija na moderno, i sad sam u tome'', kaže.

Popularni kulinarski show MasterChef iz tjedna u tjedan donosio je zanimljive kulinarske izazove. Osvojio je srca publike, ali i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine.



''To je iskustvo za cijeli život, dobiješ puno prijatelja, iskustva i životnog i poslovnog, zašto sam se i prijavio. Samo kad čujem neku pjesmu koju smo tamo slušali, odmah me vrati'', kaže.

Na ekranima ga gledamo kao Josipa, a iza kamera njegovo je ime Domagoj Ivanković i nominiran je za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice.



''Zaista mi je drago što sam nominiran za Večernjakovu ružu zato što to zaista nisam očekivao. Vidjet ćemo kakav će biti rasplet događaja, nekako mi je drago što sam prepoznat kao novo lice godine'', govori Domagoj.

Već ga četiri sezone pratimo u seriji Kumovi. Iza njih su snimljene stotine epizoda, a kad ih danas gleda, dobro se nasmije.



''Nekim smo se scenama jako veselili, pogotovo kolega Lovre i ja, tako da smo znali budno pratiti Kumove i gledati scene koje će nam dolaziti. Bila je nedavno scena kada je on ostao bez pamćenja, znam da smo to vraćali jedno 20 puta dok se nisu svi prestali smijati jer je stvarno bilo nebulozno'', govori Domagoj.

Kumovi su jedna od najdugovječnijih serija na ekranima, zbog čega ga ljudi često prepoznaju.



''Ljudi na ulici zaista super reagiraju, svi gledaju gdje god se pojaviš, na šalteru, u trgovini - ono, jeste vi? Jesam. Trebamo napraviti majice jesam'', kaže.

Jedan je od Domagojevih hobija i izrada kožnatih predmeta. U njegovoj obitelji to je zanat koji se prenosi s koljena na koljeno, a u njihovoj radionici nastaju predmeti koji odišu tradicijom.



''Nedavno sam bio u Vinkovcima pa smo taman radili za kolegu Kondžu jedan ruksak za strijele, mislim hirovi. Svaki put kad dođem u Vinkovce malo pomognem'', otkrio je.

Za TV osobu godine nominirana je i reporterka Sabina Tandara Knezović. Podržati ih možete svojim glasom. Sve informacije o tome kako potražite na internetskoj stranici i društvenim mrežama Nove TV.

