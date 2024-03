Titula MasterChefa prije tri godine mu je promijenila život, a evo koliko mu je u razvoju karijere ovaj show pomogao!

Prije 3 godine Ivanu Temšiću život se promijenio iz temelja. Tomu je uvelike pomogla titula najboljeg amaterskog kuhara, koju je osvojio u MasterChefu. Kako Ivanu izgleda jedan dan, koliko mu je pomogao poznati show te zašto misli da svi koji gaje ljubav prema kuhanju, trebaju proći isto, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Od hobija preko životnog poziva. Tako bismo mogli opisati put masterchefa Ivana Temšića, koji je ovu titiulu dobio prije tri godine. Iako mnogi kažu kako ovaj poznati show mijenja živote, mi smo odlučili u to se sami uvjeriti.



I tako to kreće. Ivanov početak dana otkad ima restoran, priznaje nam, uvijek je neočekivan. No ono što se nikako ne smije preskočiti jest jutarnja kava, ali i odlazak po namirnice, ovisno o jelovniku koji je trenutačno u ponudi.



''Uvijek kasnim i nabavka je u zadnji čas, ali neposredna je blizina peškarije, imamo novi menu pa ćemo kod naših šinjorina s peškarije nešto uspit izvući'', govori Ivan.



Splitska ribarnica je za Ivana, kaže nam, mjesto na koje rado dolazi svakog dana jer osim izvrsne ribe koju imaju u ponudi, uvijek sazna poneke novosti u gradu podno Marjana.



I tako Ivan dobije što želi, nešto na šarm, nešto zbog toga što ga prepoznaju s MasterChefa. U svakom slučaju, lako se dogovori. Kako nije Dalmatinac, već Prigorac, željeli smo vidjeti koliko je iskusan kada su ribe u pitanju.

''Kvalitetnu ribu je najlakše prepoznati po najljepšoj prodavačici na pešakriji i ja sam to našao. Bistre škrge, bistre oči, lipa vibrantna bojica i to je najbitnije. Ja smislim da sam na temelju poznanstava s kolegicom s peškarije uspija izvući najbolje'', objasnio je na svoj način.



Nakon kratke priče i kupnje, Ivan se zadovoljno vraća s punom vrećicom u restoran i tu počinje njegov kulinarski dan.



''Da mi je ikad itko rekao da ću ima svoj restoran i radit u kuhinji općenito i da sam to spomenuo svojim roditeljima mislim da bi me potjerali ranije iz kuće. Sama korona nedostatak odlaska u dućan me potaklo da se sve više i više zaigram u kuhinji i počeo sam raditi neke kreativne stvari. Dogodio se MasterChef i hrana je postala ljubav i emocija i sad smo tu di jesmo'', priča.



Ivan ističe kako je natjecanjem u Masterchefu dobio više samopouzdanja, ali i veliku količinu kulinarskog znanja, koje iz dana u dan koristi i u vlastitoj kuhinji.



''Možda je to neki kliše koji smo slušali i od samog žirija kako MasterChef mijenja živote već su bili pomalo dosadni ali sad nakon svega svi kandidati su svjesni da se uveliko mijenja život'', kaže Ivan.



Da nije kuhar, Ivan kaže, kako ne zna što bi radio, jer ovakav način života ga ispunjava. No ono što ga dodatno istinski usrećuje jest činjenica da ima veliku potporu svojih bližnjih u svemu. A upravo susretu s njima veseli se za Uskrs, djevojka Gabriela prihvatila je Ivanov užurbani način života.



''Također i radi s nama u restoranu maksimalno je angažirana oko cijelog sektora sale i marketinga. Tu je uvijek da pripomogne ali i da opasku jer ona je ta koja nikada neće lagati. Tu je cilo vrime tako da smo spojili ugodno s korisnim'', kaže Ivan.



Ivan je pravi dokaz kako Masterchef zaista mijenja život, a ako to i vi želite, svoje kulinarke vještine možete pokazati u novoj sezoni.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

