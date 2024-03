Nina Badrić pokazala kako izgleda kad opere kosu i iznenadila izgledom: "Čovječe, nisam prepoznao ženu!"

Nina Badrić objavila je video u kojem je pokazala kako njezina kosa izgleda kada je tek oprana, a ovakvu je još nismo imali priliku vidjeti.

Pjevačica Nina Badrić početkom ove godine odlučila se na promjenu frizure i drastično je skratila svoju kosu.

Otada kao da su se povećali komplimenti na račun njezina izgleda, kojima su je obožavatelji i dosad zasipali ispod svake nove fotografije, no to baš i nije bio slučaj ispod snimke koju je objavila na svojem profilu na TikToku.

Nina je pokazala kako njezina kosa izgleda kada je tek oprana, a njezina frizura mnoge je iznenadila.

"Važno je sine da imaš čistu, opranu kosu", rekla je Nina u videu pa je zatresla glavom.

"Gel, pod hitno!" dodala je pa se nasmiješila kameri.

"Jesi li požalila skraćivanje kose?", odmah ju je upitao jedan pratitelj, na što mu je Nina odgovorila: "Trebala sam i ranije".

"Kaj je s frizurom?", "Da, to je problem tako kratke kose", "Najljepša si, kako god", "Čovječe, nisam prepoznao ženu", "Uvijek predivna", "Pusti kosu", "Prirodna i prekrasna", još su neki od brojnih komentara koje je dobila, a mišljenja su, kako možete vidjeti, dosta podijeljena.

Što vi mislite?

Treba li Nina zadržati ovu frizuru? Da, odlično joj stoji!

Nina je video snimila u svojem drugom domu, u Jelsi na otoku Hvaru, gdje boravi svako ljeto, a često tamo pobjegne i tijekom ostatka godine.

Inače, pjevačica je ranije u IN Magazinu otkrila i i zašto se odlučila na promjenu frizure.

"Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visjeti kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots", objasnila je Nina te je priznala i da će joj trebati neko vrijeme da se navikne na svoj novi odraz u ogledalu.

