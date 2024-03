Tvrdila je da žali zbog svojih estetskih korekcija, ali njezine nove fotografije i drugačije crte lica pokazuju pravu istinu

Lisa Rinna pokazala je novi izgled na jednom događanju u Los Angelesu, a pohvalila se i na društvenim mrežama.

Holivudska glumica Lisa Rinna pokazala je svoj novi izgled i iznenadila sve na zvjezdanom okupljanju Hollywood Reporter Power Stylista, gdje u njezino lice koje izgleda poprilično drugačijih crta nego prije, nitko nije mogao prestati gledati.

60-godišnja Lisa za tu je prigodu odabrala i neobičan crni komplet koji se sastojao od rezane košulje, korzeta i hlača, no sve to ostalo je u sjeni njezina lica, a sudeći prema komentarima s društvenih mreža njezini su obožavatelji oduševljeni.

Glumica je na Instagramu objavila nekoliko fotografija s događanja, a u komentarima su se brzo počeli nizati komplimenti.

"Predivna si","Tako treba", "Bila si na faceliftingu?", "Sviđa mi se tvoj novi imidž", "Ovaj tvoj androgeni izgled mi je najdraži ikad", "Ljepotica", samo su neki od komentara koje je dobila.

Lisa Rinna najpoznatija je po ulogama Billie Reed u sapunici "Days of Our Lives" i Taylor McBride u seriji "Melrose Place", a od 2014. godine dio je reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills". Ostvarila je još nekoliko zapaženih uloga u serijama i filmovima, 2007. godine debitirala je u mjuziklu "Chicago" na Broadwayu, a može se pohvaliti i da je napisala tri knjige.

Za glumca Harryja Hamlina udala se u ožujku 1997. godine i par je u braku dobio dvije kćeri, a ona je posvojila i sina kojeg njezin suprug ima iz prijašnje veze. Tabloidi su je od samih početaka karijere prozivali da se podvrgnula plastičnim operacijama, a Lisa to nikada nije negirala. Priznala je kako si je ubrizgavala botoks te je bila na nekoliko operacija, da bi kasnije rekla da joj je žao što je to napravila, ali čini se da ipak ne toliko da se u potpunosti prestane podvrgavati novim zahvatima.

