Nina Badrić otkriva što je kumovalo drastičnoj promjeni frizure: ''Nije lako capnuti kosu skroz do kraja, još se navikavam''

Nina Badrić sve je iznenadila drastičnom promjenom frizure. Kratka kosa je istaknula njezine crte lica, no glazbenica priznaje da se još privikava na svoj novi odraz u zrcalu. Što je kumovalo ovoj promjeni, što je veže za Petra Grašu i kako zvuči kad imitira Sarajlije, dobro raspoložena Nina otkrila je našem Davoru Gariću za In magazin.

Svi se slažu da Nini Badrić kratka kosa stoji fantastično. Što je kumovalo toj velikoj odluci?

''Jako mi je bitno da si mi ovo sad rekao jer nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots'', govori Nina Badrić.



Koliko joj je trebalo da se navikne gledati taj odraz u ogledalu?

''Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam šta ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji je nakon 11, 12 godina koji se gospođa udostojila snimiti'', govori Nina te dodaje.

''Album će biti iznenađenje, bit će svega. Trebalo mi je jedno osvježenje, meni samoj je trebala cijela ta jedna nova energija koja se skupila oko albuma, naprosto ni ti više ne možeš biti on stara u nečemu novom, znači sve novo'', kaže.

Prošlu je godinu obilježio njezin duet s Grašom i hit singl ''Nemoj'', za koji su dobili brojne nagrade.

Što njoj nagrade znače?

''Puno mi znače. Tko će ti reć drugačije, mislim da nije iskren. Znači ti zato što je to neko prepoznavanje. Ne znači da dobiješ sve nagrade, ali ti kad si već u samoj nominaciji uvijek si u tom nekom vrhu ajmo reć. Nije lako trajati, evo već 30 godina, već imam dva Zlatna studija, opet sam nominirana za pjevačicu i za duet za vokalnu suradnju s Grašom'', priča Nina.



Plod je to dugogodišnjeg prijateljstva ovih strastvenih ljubitelja glazbe.



''Samo se pogledamo, ja već znam koliko je sati kod njega, on zna koliko je sati kod mene, jedna lakoća mi je s njim raditi, obožavam se s njim družiti. Zapravo najmanje volim s njim raditi, kao i on sa mnom. Najljepše nam je kad imamo neku opuštenu večer, da nema nitko obaveze, da možemo pričat, uživat, debatirat o nekim temama životnim, on je jako lijep sugovornik'', hvali Nina Grašu.



Valentinovo će Nina proslaviti sa svojom publikom u Sarajevu.



''Puno toga me veže za Sarajevo, od prvog dana. Od devedeset i neke godine, kad sam prvi put došla u Sarajevo i imala prve nastupe, kad je grad još bio pod minama, kad je to bilo vrlo nesigurno za doći, ali taj duh, duh jednostavno. Ljudi čine gradove. Jednostavno tamo kad sam došla i tada i sada i svih ovih godina, se uvijek osjećam kao da sam došla k sebi kući. Jer dođeš, nekog ne poznaješ, netko te odvede kući na pitu, razvuče pitu, ''hajd bolan, ajd vamo, ajd tamo, hajd Nina bolan, šta ti treba, zovi ovoga, zovi onoga! znaš...'', priča Nina.



Čini se da Nina u pedesetima itekako uživa.



''Šta da ti kažem, trebalo mi je 50 godina da izgledam ovako!'', našalila se.



Za uživanje u njezinu novom albumu ''Ono kad'' obožavatelji će se morati strpjeti do svibnja.

