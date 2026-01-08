Saša Matić nakon spektakla u Zagrebu stiže u još jedan hrvatski grad!

Saša Matić stiže u Osijek. Prije osječkog spektakla, nastupiti će i u Rijeci, gdje će 14. veljače, na Dan zaljubljenih, održati poseban koncert u Dvorani Zamet.

Nakon dva spektakularna i produkcijski impresivna koncerta u zagrebačkoj Areni, jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Saša Matić, nastavlja veliku turneju po Hrvatskoj u sklopu koje dolazi i u Osijek.

"Dragi moji, neizmjerno sam sretan što ćemo 2. svibnja zajedno pjevati u dvorani Gradski vrt u Osijeku. To je grad s posebnom energijom i publikom koja uvijek daje ljubav bez zadrške, i upravo zato se ovom susretu jako radujem. Pripremamo večer punu emocija i pjesama koje volimo", poručio je Saša Matić putem Extra FM-a.

Saša već godinama slovi za jednog od najomiljenijih izvođača na ovim prostorima. Njegovi bezvremenski hitovi poput "Kralj izgubljenih stvari", "Poklonite mi nju za rođendan", "Nađi novu ljubav" i "Samo ovu noć" odavno su prerasli u glazbene klasike.

Prepoznatljiv vokal, snažna emocija i posebna energija koju donosi na pozornicu osigurali su mu vjernu publiku diljem regije, a nema sumnje da će i publika u najvećem gradu Slavonije uživati u koncertu za pamćenje.

S obzirom na veliki opus hitova, upravo mu slaganje repertoara predstavlja najveći izazov, a obožavatelje je ove godine razveselio novim albumom "Noćas nam ne gine ljubav" koji je ostvario milijunske preglede.

"Uvijek mi je briga što izabrati, što ćemo svirati, a što odbaciti... Tako da tu playlistu stalno mijenjam. Zna se dogoditi da je promijenim i nekoliko puta. Kad napokon napravim konačan popis, moji iz benda me pitaju: 'Dobro, Saško, je li ovo sad konačno?’'A ja im kažem: 'Nije'", rekao je popularni glazbenik.

Ulaznice za nadolazeće spektakle u prodaji su putem sustava upad.hr.

