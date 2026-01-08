Trumpova kći pokazala zapanjujuću transformaciju, rodila je prije samo osam mjeseci

Tiffany Trump na Instagramu je podijelila fotografije svoje transformacije nakon poroda i pokazala da blista u novoj životnoj ulozi.

Tiffany Trump, kći američkog predsjednika Donalda Trumpa i Marle Maples, pokazala je zapanjujuću transformaciju osam mjeseci nakon što je rodila svoje prvo dijete.

Na najnovijim fotografijama koje je objavila na Instagramu, 32-godišnja Tiffany izgleda bolje nego ikad – elegantna, samouvjerena i potpuno u formi.

Na fotkama je pozirla u crnoj haljini bez rukava ukrašenoj perlicama, s visokim ovratnikom, koju je upotpunila srebrnim sandalama.

Tiffany Trump Foto: Instagram

Tiffany Trump Foto: Instagram

Pogledaji ovo Preporuke Tko je šarmantni glumac koji je uzburkao novu seriju idealnu za opuštanje?

Obožavatelji su primijetili i malu promjenu u boji kose - čini se da je zamijenila svoju uobičajenu platinasto plavu s nešto toplijom nijansom.

Tiffany Trump Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Kakva nostalgija! Charlotte i Harry iz "Seksa i grada" opet skupa pred kamerama

Njezin suprug, milijarder Michael Boulos, zaprosio ju je 2021. u Ružičnjaku Bijele kuće s prstenom vrijednim 1,2 milijuna dolara. Vjenčali su se 2022. godine, a fotografije s raskošne ceremonije pogledajte OVDJE.

Tiffany Trump Foto: Profimedia

Tiffany Trump Foto: Afp

Tiffany Trump Foto: Profimedia

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma

Pogledaji ovo Celebrity Ups! Paparazzi isklesanog miljenika žena zatekli samo u ručniku, ovjekovječili su taj prizor!