Ecija Ojdanić prisjetila se svoje prve uloge na Novoj TV: ''Sve ostalo je povijest...''

Povodom 25 godina Nove TV, razgovarali smo s glumicom Ecijom Ojdanić - jednim od zaštitnih lica domaćih serija koje su obilježile program ove televizije.

Od karizmatičnih, duhovitih do emotivnih uloga, Ecija je kroz godine ostavila snažan pečat na brojne projekte Nove TV i osvojila srca gledatelja. U ovom intervjuu prisjetila se ključnih trenutaka karijere, otkrila što joj znače suradnje s Novom TV te zašto publika uvijek voli njene likove.

Nova TV obilježava velikih 25 godina, a Ecija je gotovo pa njezin stalni glumački oslonac. Kako gleda na svoju dugogodišnju suradnju s ovom televizijom?

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se prvog reality showa u Hrvatskoj? Na medijsku scenu lansirao je danas poznate zvijezde!

''Nova TV i ja volimo se javno već 14 godina. Ja mogu reći da je to jedan prekrasan ''ljubavni'' odnos. Jako mi je drago da je Nova TV u meni prepoznala lice koje kvalitetno prenosi sadržaj koji oni kreiraju i što nekako u meni vide osobu koja privlači njihovu publiku. Ja sam zaista sretna što sam član obitelji Nove TV, i da sam, kako ja kažem u našem žargonu, prava Novašica'', rekla nam je Ecija.

Ecija Ojdanić, Drugo ime ljubavi Foto: Nova TV

Može li se prisjetiti svoje prve uloge na Novoj TV? Kako je sve počelo?

''Pozivom na audiciju za ulogu Nele Zlatar u ''Larinom izboru'', a ostalo je povijest. Sjećam se da je tada moj sin imao godinu i pol dana. Razmišljala sam da li da prihvatim, da li uopće dođem na audiciju ili ne. Bila sam samo u jednom krugu i zvali su me vrlo brzo, a pilot se snimao u Lovranu. Jelena Veljača je tada bila kreativni producent. Znam da mi je Jakov tada prohodao. Stalno sam se mislila hoću li da to uspjeti ili neću, ali evo dogodila se povijesna serija Larin izbor s ogromnim uspjehom, o čemu naravno svi znaju sve'', priča Ecija koja je kroz godine glumila u još nizu serija Nove TV, od "Kud puklo da puklo", "Drugo ime ljubavi", "Larin izbor", ''Zlatni dvori'' pa sve do "Kumova".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!

Koja joj je od tih uloga posebno prirasla srcu?

''Rekao bi pokojni Ivo Grgurević da mi je najdraža svaka sljedeća uloga.Teško mi je odlučiti između uloge Nele, Barbare, i sada aktualne Mirjane koju već pet sezona igram. Zaboravim gdje prestajem ja, a gdje počinje Mirjana kad već tako dugi niz godina nešto glumim'', kaže.

Ecija Ojdanić, Kumovi Foto: Nova TV

Postoji li neki lik kojeg je igrala, a da joj je bio toliko zabavan ili izazovan da bi ga rado ponovno utjelovila?

''Moram priznati da me privlači ta Nela Zlatar. Zapravo dugo nisam vidjela tako neku jednu finu, dotjeranu, slojevetu zloćku koja proživi svoju osobnu katarzu. Evo, sve više razmišljam o tome da bih voljela ne ponoviti, ali imati nekakav karakter na tom tragu. Pa evo, ako čita Vrh Nove TV, ja se toplo preporučam'', našalila se Ecija.

Kako bi opisala glumački razvoj kroz te serije - je li se mijenjala zajedno s njima?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se serije ''Strasti''? Pripremili smo poseban kviz za sve fanove!

''Pa, naravno da kao glumac s godinama staža sve više sazrijevaš i mijenjaš se. Kada nešto tako dugo snimaš kao što su formati Nove TV, jedan dio te uloge sigurno pređe na tebe. Baš sam se zezala sad, rekla sam da želim da se konačno Mirjani počnu događati neke lude, avanturističke stvari, a ne stalno neke velike tragedije i životni udarci. Hoću u šestoj sezoni, rekla sam piscima, da budem zaljubljena, slobodnoumna, vrckava i šašava, a ne ozbiljna i odgovorna'', govori Ecija te nam otkriva kakva je atmosfera setovima serija Nove TV.

Ecija Ojdanić, Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

Ima li osjećaj da je s tim timom odrasla?

''Radi se iznimno naporno, pogotovo ljudi iza seta, oni su svaki dan 12 sati, mi glumci ipak nismo. Ali kad je tako jedan dugotrajan proces, to jest iscrpljujuće, ali s druge strane, stvori se jedan osjećaj obitelji jer mi praktički provodimo više vremena zajedno na poslu nego li sa svojim obiteljima. Jako je važno da ekipa bude ugodna, zabavna, netko tko ti na kraju dana ne ide na živce. Mislim da se, u većini, zaista radi o iznimnim profesionalcima, iznimno dragim ljudima s kojima sam se stvarno sprijateljila. Pogotovo Velesajam, tako gdje snimamo, to su stare prostorije, ali nekako meni baš taj jedan rock and roll stil odgovara i volim cijelu tu ekipu i za kamere koju iznimno cijenim jer stvarno rade krvav posao, a na oko nevidljiv širem gledateljstvu. To su već sad i velika i ozbiljna prijateljstva i mi svi međusobno pratimo naš osobni rast, rast naše djece, promjene… Znate, ja mislim da će se rijetko ponoviti da se tako jedna intenzivna serija snima pet godina kao što će biti nama s ''Kumovima''. To je jedna velika uspomena i jedno bogatstvo za cijeli život', govori Ecija.

Ecija Ojdanić, Larin izbor Foto: Nova TV

Postoji li neka anegdota sa snimanja koju nikad neće zaboraviti – nešto što se možda nije prikazalo, ali je ostalo kao posebno iskustvo?

''Anegdota je toliko da bi mogli jednu knjigu cijelu izdati, ali mislim da su to neke stvari koje su naše… Naši smjehovi, naše zezancije, partiji. Mislim toliko toga se događalo da bih mogla cijeli jedan roman napisati na tu temu'', kaže.

Koja joj je bila najzahtjevnija uloga ili scena koju je morala snimiti za Novu TV?

''Sjećam se scene kad smo snimali na jahti u ''Larinom izboru'', još smo padale u more, Jagoda Kumrić i ja. To je zaista bilo produkcijski zahtjevno i lijepo, ali smo svi tada bili jako posvećeni i ozbiljni i nije to bilo lako za odigrati. Sjećam se i kad se Barbara Murgić bacala s balkona, ma svačega je bilo, ali tu je uvijek produkcijska ekipa koja osigurava uvijete da to prođe što bezbolnije i što lakše'', kaže.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li gledali? Poslije ogromnog uspjeha serije ''Larin izbor'' snimljen je i film

Ecija Ojdanić, Larin izbor Foto: Nova TV

Kako gledatelji reagiraju na nju i njezine uloge? Jesu li je ljudi znali poistovjetiti s likovima koje je igrala?

''To je zapravo i lijepa i malo zahtjevna strana ovog posla, da te prepoznaju gdje god dođeš. Nekad je to dobro, kao na placu, pa dobiješ povrće i popust na voću, ali s druge strane, svatko ima pravo reći svojoj mišljenje o tvojoj kreaciji. Ja, srećom, imam samo pozitivne reakcije tako da u tom smislu je lijepo uživati u javnom aspektu svog posla. Kad sam bila Nela, znala sam dobivati te komentare da sam zločesta. No, do sada sam već toliko uloga promijenila da me sad svi zovu Ecija. A za ove mlade generacije sam sad već i teta Ecija'', priča nam.

Glumila je razne žene – snažne, kompleksne, duhovite, ranjive... Koliko joj je važna reprezentacija takvih likova na televiziji?

''U ovih 13 godina sam zaista imala prilike svašta odglumiti i svaka ta uloga mi je bila na neki način važna. Ono što je prednost tih formata, je da tvoj lik može rasti i da se može i on mijenjati ne samo dramaturški, nego i kroz nekakve glumačke interpretacije. Tako da je to jedna dobra prilika da i dalje razvijaš svojeg lika. Imamo tako krasne pisce prate i spajaju našu osobnost sa osobnosti lika, što je jedno lijepo i zanimljivo iskustvo'', govori.

Što misli, koliko su serije Nove TV pridonijele jačanju vidljivosti kvalitetnih ženskih likova na malim ekranima?

''Serije Nove TV su afirmirale jako puno hrvatskih glumaca, oni su postali zaista vidljiviji zbog te velike produkcije. Nova TV ima najveću igranu produkciju u Hrvatskoj i željela bih da tako i ostane. Svaka čast muškarcima, ali žene nose emociju, dubinu, duhovitost i to sve naši pisci i kreatori serija implementiraju u ženske likove i mislim da i ja i moje kolegice zaista možemo biti sretne i zahvalne što glumimo tako zanimljive likove''.

Ecija Ojdanić Foto: In Magazin

Kako Ecija balansira između glume na televiziji, kazališnog rada i privatnog života? Je li teško održavati taj ritam?

''S obzirom na to da sam na čelu Kazališta Moruzgva i ponosna ravnateljica, mogu reći da je moj profesionalni put, u suradnji s Novom TV, doživio veliku ekspanziju – kako na kazališnoj, tako i na televizijskoj sceni. Nije jednostavno uskladiti obiteljski život, vođenje kazališta i glumačku karijeru, ali sve to me zaista ispunjava. Uz dobru organizaciju i sjajan tim ljudi oko sebe, nekako sve uspijevamo posložiti. Ne smijem zaboraviti ni da sam strastvena maratonka – mislim da me upravo trčanje, taj sport koji traži veliku izdržljivost i mentalnu snagu, učinio fokusiranijom i otpornijom na izazove koje nosi ovakav životni multitasking'', priča Ecija, a nas je zanimalo i što joj najviše pomaže da ostane vjerna sebi i autentična u svijetu koji je često brz i stresan?

Pogledaji ovo Celebrity Prisjetite se hit-serija uz koje ste uživali tijekom 25 godina postojanja Nove TV!

Ecija Ojdanić - 2 Foto: In Magazin

''Hvala vam na tome da sam autentična. Mene nikada nije zanio taj svijet slave. Ja volim ovaj posao i trudim ga se raditi odgovorno sa svim srcem, zanosu i ljubavlju. Možda je to taj ključ autentičnosti'', smatra.

Ima li neka glumačka želja koju još nije ostvarila – možda neka vrsta lika koji još čekate?

''Jedina mi je želja da budem zdrava i da još dugo radim ovaj posao koji obožavam. Nemam nekih posebnih preferencija što se tiče uloga. Možda, kako sam rekla, uloga jedne fine, slojevite zanimljive zlice''.

I za kraj – što bi poručila gledateljima koji ju vjerno prate kroz sve te serije i godine?

Pogledaji ovo Celebrity Švercerskim poslovima obitelji na granici 2018. godine smijali su se svi pred ekranima Nove TV!

''Dragi moji gledatelji, hvala vam na svakoj odgledanoj epizodi. Hvala vam na komentarima, hvala vam na ljubavi. Zbog vas sve ovo radimo i zaista je čast, a i odgovornost da nastavimo raditi kvalitetne projekte, a vama na veselje, opuštanje i radost'', zaključila je.

Galerija 13 13 13 13 13