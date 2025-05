Thompson otkrio sjajne vijesti za fanove, svi su se oduševili!

Marko Perković Thompson u petak 23. svibnja objavit će novu pjesmu "Preskočena crta".

Marko Perković Thompson užurbano se priprema za objavu svog prvog albuma nakon višegodišnje diskografske stanke naziva "Hodočasnik". Nakon što je prije dva tjedna objavio pjesmu "Slike Bleiburga", Thompson je spreman objaviti još jedan singl.

Marko Perković Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX

Kako je njegov menadžment objavio na društvenim mrežama, u petak 23. svibnja u 19:00 sati bit će objavljena nova pjesma "Preskočena crta".

"Najavljujemo premijeru nove pjesme i glazbenog lyrics videa Marka Perkovića Thompsona "Preskočena crta". Premijera će se održati u petak 23. svibnja 2025. godine u 19 sati, istodobno na službenom YouTube kanalu i Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona i na CMC televiziji", poručuju na njegovim društvenim mrežama.

Ova vijest je razveselila njegove fanove.

"Sve što bih rekla bilo bi suvišno. Jedan je Marko", "Samo naprijed,u nove pobjede", "Svaka pjesma do sada je bila izuzetna. Nastavi tako. Volimo te Marko", "Ko će sve naučiti do koncerta", "Ne sumnjam da će i ova biti hit", "Ponos do neba", samo je dio komentara na najavu.

Thompson je objavio zadnji album "Ora et labora" još 2013. godine, a od povratka na glazbenu scenu Hrvatske proteklog ljeta je objavio pet singlova.

Što mislite o novoj Thompsonovoj pjesmi u tako kratko vrijeme, pišite nam u komentarima!

Krenule su pripreme za njegov koncert na Hipodromu, a snimke pogledajte OVDJE.

Njegova supruga Sandra iznenadila je svoje pratitelje jednom zanimljivošću o sebi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nakon zavrzlame s odlascima dosadašnjih članova benda, Thompson užurbano pronalazi nove, a među onima koji će svirati s njim na Hipodromu se spominju i sinovi poznatog producenta. Više o tome pročitajte OVDJE.

