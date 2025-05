Fanovi zbunjeni licem mame reality klana: "Mislila sam da je Kim!"

Kris Jenner zbunila je mnoge fanove na novim fotografijama na kojima su je mnogi zamjenili za Kim Kardashian.

Ljubitelji reality obitelji Kardashian-Jenner ovih dana su imali problema s raspoznavanjem članova.

Mater familias Kris Jenner, koja je bila u Parizu sa kćeri Kim Kardashian koja je svjedočila na suđenju provalnicima u njezin apartman 2016. godine, osvanula je na novim fotografijama obiteljskog frizera Chrisa Appletona. Članice obitelji očito odlaze kod istog plastičnog kirurga, što se može zaključiti po fotografijama na kojoj uvelike sliči Kim.

I dok mnogi fanovi hvale Kris zbog operacija, ima i veliki broj komentara koji smatraju da 69-godišnjakinja pretjeruje s operacijama kako bi izgledala bliže godinama svojih kćeri.

Kris Jenner - 12 Foto: Instagram

Kris Jenner - 2 Foto: Kris Jenner/Instagram

Kris Jenner - 4 Foto: Kris Jenner/Instagram

Kris Jenner - 15 Foto: Instagram

Kris Jenner - 6 Foto: Instagram

Kris Jenner - 3 Foto: Instagram

"Mislim da je to Kim koja pozira kao Kris na prvoj slici", "Tko je to?", "Mislila sam da je Kim! Izgleda nevjerojatno!", "Definitivno je posjetila estetsku kirurginju Lindsay Lohan", "Trebam njezinog liječnika", "Ponekad poželim da imam njezin novac. Nitko me ne bi prepoznao", "Kosa dobro izgleda, ali možda bismo se trebali smiriti oko kozmetičkih operacija i umetaka", "Izgleda sjajno, ali ubrzo neće imati nos", "Kažem NE umecima u obraze, to je previše", "Pretvara se u Kim", podijeljena su mišljenja komentatora.

Je li Kris Jenner pretjerala s operacijama? Da, ali joj dobro stoji

Da, previše je stegnuta

Tko voli, nek' izvoli Da, ali joj dobro stoji

Da, previše je stegnuta

Tko voli, nek' izvoli Ukupno glasova:

Dakako, u ovom slučaju je moguća i upotreba filtera na Instagramu, jer fotografije paparazza, uslikane ovih dana u Parizu tijekom djevojačke večeri Lauren Sanchez, pokazuju drugačiju sliku.

Kris Jenner - 3 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 4 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 2 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 7 Foto: Profimedia

