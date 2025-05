Brojni poznati se opraštaju od Mladena Horvata, javio se i Željko Pervan

Mnogi poznati Hrvati u srijedu popodne se opraštaju od Mladena Horvata iz "Večernje škole", koji je preminuo u 65. godini života.

Glumac Mladen Horvat, poznat po ulozi sarkastičnog Denisa u kultnom humorističnom showu "Večernja škola", preminuo je u dobi od 65 godina nakon moždanog udara. Vijest je za medije potvrdio Ahmed El Rahim, poznatiji kao Antimon, koji se nije mogao suspregnuti od suza.

Brojni poznati Hrvati na društvenim mrežama su se opraštali od Horvata, a najteže je palo njegovim kolegama iz "Večernje škole" Željku Pervanu i Zlatanu Zuhriću Zuhri.

Mladen Horvat

Mladen Horvat

Mladen Horvat

Mladen Horvat

Kako javlja Jutarnji list, Pervan, koji je s popularnim Denisom bio prijatelj od djetinjstva, toliko je shrvan Horvatovim odlaskom da je medijima poslao poruku kako nije u stanju razgovarati. Za razliku od njega, Zuhra je dao kratku izjavu.

"Ja jednostavno ne vjerujem da se to uopće dogodilo. Ja to još nisam prihvatio. Otkako sam danas oko 15 sati čuo da je Mladen umro, sjedim doma i samo satima buljim u jednu točku na zidu i ne vjerujem onom što sam čuo", ispričao je Zuhra. "U šoku sam. Cijelo vrijeme vrtim film našeg zajedničkog druženja, rada, razmišljam o svim tim godinama što smo ih zajedno proveli... On je bio tako flegma lik, nikad se nije uzrujavao, nikad ga ništa nije uspijevalo baciti iz takta."

Od Horvata, koji je jedno vrijeme radio i u glazbi, oprostio se i Siniša Škarica, glazbeni menadžer i nekadašnji glazbeni urednik i direktor Croatia Recordsa.

"Otišao je fejsbuk frend, u jednom trenutku 2003. kao asistent u pop redakciji Croatije Records asistirao mi je u serijalu "Sve naše godine". Drag, dobar dečko. Spavaj u miru, dragi Mladene", napisao je Škarica.

Pjevačica Nikita Ivošević se na Facebooku oprostila od Horvata, a kratku objavu sućuti na Instagramu su stavili i mladi pjevač Martin Kosovec i Vjekoslava Bach.

Mladen Horvat

Mladen Horvat

Posljednji pozdrav glumcu je uputio i Đelo Jusić jr., sin kantautora Đele Jusića, koju možete pogledati OVDJE.

