Regionalnu estradnu scenu uzdrmao je fizički napad ispred jednog zagrebačkog hotela

Poznati menadžer i producent Sašu Mirković, koji je s Marijom Šerifović osvojio prvo mjesto na Eurosongu, prošli je tjedan napadnut u Zagrebu. Mirković, koji danas vodi karijere nekih od najvećih pjevačkih imena s prostora bivše države, održao je konferenciju za medije. Informacije koje je ondje iznio dodatno su šokirale javnost.

Saša Mirković na press konferenciji iznio je šokantne informacije. Osim protiv napadača, kaznenu prijavu podnio je i protiv dva svima dobro poznata imena.



Podsjetimo! Poznati menadžer i producent nedavno je doživio teški fizički napad ispred hotela u središtu Zagreba. Mirkovića je napao Velibor Popović Pop, koji je nekada zastupao i udovicu ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Svetlanu Ražnatović Cecu.

"Da vam predstavim slikovito, to je dva i pol metra od samog ulaska u hotel. Izašao, uzeo svoj ruksak sa zadnjeg sjedišta, zatvrio vrata i krenuo prema hotelu. U trenutku me je pitao Popović kojeg ne poznajem možemo li razgovarati, rekao sam možemo i pružio još jedan korak. Nakon pruženog koraka, ja dobijam udarac u potiljak i gubim ravnotežu i padam. Onda kreće takozvano cipelarenje'', ispričao je Mirković.

''Ovaj je očigledno imao namjeru ili da me osakati ili da me ubije što pokazuje to, kad sam krenuo ustati, vidio sam patiku i crnu nogu kako leti prema meni. Ja sam samo podigao ruku da zaštitim glavu i tad je nastalo, prsla ruka na tri dijela. Ovo je kukavički napad s leđa koji nitko normalan ne moze da podrži!'', dodao je.

Mirković je zbog teških tjelesnih ozljeda zbrinut u KBC-u Rebro, gdje je uspješno izvršena dugotrajna i teška operacija ruke, dok je Popović pobjegao s mjesta zločina.

"On je danas bjegunac koji se skriva i ja apeliram na sve građane koji ga negdje vide ili primjete da jave prvoj policijskoj stanici jer je za njim raspisana potjernica Repulike Hrvatske i policija RH i javno tužilastvo ga traže za napad na mene'', otkrio je Mirković.

