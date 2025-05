Možete li vjerovati da je ova žena nekad bila muškarac? Brat joj je glumačka zvijezda!

Pedro Pascal i njegova sestra Lux zasjenili su sve prisutne na crvenom tepihu u Cannesu.

Crvenim tepihom Filmskog festivala u Cannesu ovih dana prošetao je i trenutno megapopularni glumac Pedro Pascal.

Lux Pascal - 3 Foto: Profimedia

Ipak, njegovu prisutnost zasjenila je njegova sestra Lux. U elegantnoj haljini ova dama pozirala je kao najuspješniji model, a šokirat ćete se kad pročitate da je nekad bila muškarac.

Lux Pascal - 5 Foto: Profimedia

Lux Pascal - 10 Foto: Profimedia

Brat i sestra velika su si podrška, a o njihovu odnosu progovorio je i sam glumac 2023. godine.

Lux Pascal - 6 Foto: Profimedia

Lux Pascal - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nadmašila samu sebe! Knoll se pojavila u potpuno prozirnom lateks outfitu

"Ona je uvijek bila jedna od najmoćnijih osoba koje sam ikada poznavao. Moj zaštitnički instinkt prema njoj je opasan, ali ja nju trebam više nego ona mene", rekao je za Esquire.

Oduvijek joj se i divio zbog njezine uloge u njihovoj obitelji.

"Ona je odmah počela upravljati kućanstvom. Kada bismo moja starija sestra i ja dolazili u posjet, osjećali smo se kao uljezi. Naša majka bila je njezina majka, ali pomisliti da na bilo koji način i mi imamo pravo na pažnju te žene bilo je apsurdno", rekao je.

Lux Pascal - 2 Foto: Profimedia

Lux je također završila glumu i glumila u filmovima ''The Prince'', ''Invisible Heroes'' i čileanskoj dramskoj seriji ''Los 80''.

Pogledaji ovo Celebrity Baš ju je nahvalila! Hanka Paldum komentirala nastup Stele Rade u našem showu

2021. godine priznala je da je transrodna osoba na naslovnici čileanskog časopisa Ya. U emotivnom intervjuu istaknula je koliko joj je Pedro bio podrška tijekom cijelog njezina "putovanja".

"On je bio bitan dio moje promjene, jedan od prvih koji mi je pomogao da oblikujem svoj identitet", rekla je tada.

Istinu mu je priznala preko videopoziva.

"Pitao me kako se osjećam, sjećam se da je bio zabrinut. Rekla sam mu da sam sretna, a njegov odgovor bio je: 'Savršeno, ovo je nevjerojatno'", otkrila je Lux.

Lux Pascal - 4 Foto: Profimedia

Lux Pascal - 6 Foto: Profimedia

Osim njegove podrške, imala je podršku i cijele obitelji.

"To je bilo nešto sasvim prirodno za sve u mojoj obitelji i gotovo su očekivali da će se to dogoditi", objasnila je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Zgodni Gabriel iz hit-serije otišao u zaborav? Novi imidž šokirao je njegove obožavateljice!

Svoj život prije promjene spola usporedila je s igranjem sa špilom karata za koji znaš da nije tvoj.

"U mraku sam skupljala karte kako bih kompletirala špil. No konačno sam se usudila sudjelovati u ovoj igri sa svojim vlastitim kartama, kao osoba kakva jesam", objasnila je.

Pedro Pascal, Lux Pascal - 6 Foto: Profimedia

Prije operacije priznala je da je gej, a zatim i da je nebinarna osoba.

"Mislim da bih, da sam bila dovoljno sigurna u sebe, promijenila spol još kao adolescentica. Kretati se kao žena za mene je puno jednostavnije, ali i dalje se zalažem za to da nebinarne osobe imaju svoj prostor u društvu. Priznati da sam gej nije me ništa koštalo, ali duboko u sebi nisam bila ono što jesam. To je bio samo korak na ljestvici, ali to nisam bila ja. Bilo je lako reći da sam gej, ali istina je bila - uf, kad biste samo znali što osjećam", priznala je sestra Pedra Pascala.

Lux Pascal - 2 Foto: Profimedia

Lux je u dugogodišnjoj vezi s čileanskim glumcem Joséom Antoniom Raffom od 2011. godine.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Znate li uopće tko je bivši muž Mile Elegović? Ostali su u odličnim odnosima!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je mlada milijarderka koja je unijela razdor u obitelj Beckham?

Pogledaji ovo Celebrity Samo trudna Rihanna može pokazati trbuh u haljini s ovako malo materijala