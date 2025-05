Tko je mlada milijarderka koja je unijela razdor u obitelj Beckham?

Već mjesecima traju šuškanja kako se raspada obitelj Beckham, a za sve krive ovu ženu.

Obitelj Beckham jedna je od poznatijih na svijetu, a iako se činilo da su nerazdvojni te da ih ništa ne može pokolebati, u njihovu životu pojavila se ona.

Nicola Peltz Beckham Foto: Instagram

Nicola Peltz je američka glumica, rođena 9. siječnja 1995. u Westchester Countyju, New York. Najpoznatija je po ulogama u filmovima "Transformers: Age of Extinction" i "The Last Airbender", kao i u seriji "Bates Motel". Kći je milijardera Nelsona Peltza i bivše manekenke Claudije Heffner.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna otkrio s kojim folk-zvijezdama bi rado snimio duet: ''Ja bih, ali mi supruga ne da''

Kakve veze ima s Beckhamima?

U travnju 2022. udala se za Brooklyna Beckhama, sina Davida i Victorije Beckham, u luksuznoj ceremoniji na obiteljskom imanju Peltzovih u Palm Beachu, Florida.

Od vjenčanja u medijima se često spekulira o napetostima između Nicole i njezine svekrve, Victorije Beckham. Navodni sukob započeo je tijekom priprema za vjenčanje kada je Nicola odlučila nositi vjenčanicu modne kuće Valentino umjesto haljine koju je dizajnirala Victoria, što je izazvalo šuškanja o nesuglasicama između njih.

Nicola Peltz Beckham i Victoria Beckham Foto: Instagram

Potom je na vjenčanju Victoria ukrala svu pozornost, a Nicoli je to itekako zasmetalo. Poslije toga Brooklyn i Nicola napustili su Britaniju i prestali komunicirati s Beckhamima.

Jednom prilikom procurile su i bijesne poruke Nicole i organizatora vjenčanja, a pročitajte ih OVDJE.

Tenzije su se sada opet dodatno pojačale kada su Brooklyn i Nicola izostali s proslave 50. rođendana Davida Beckhama u ožujku 2025. iako su bili pozvani. Njihova odsutnost protumačena je kao znak udaljavanja od obitelji, a neki izvori sugeriraju da je razlog bio prisustvo Kim Turnbull, djevojke Romea Beckhama i navodne bivše Brooklyna.

Nedavno je Victoria Beckham objavila obiteljsku fotografiju na kojoj su svi njezini sinovi, bez Brooklyna i bez Nicole, što je ponovno potaknulo glasine o narušenim odnosima.

Pogledaji ovo Celebrity Nije sklona ovome inače! Lopez iz haljine izvirilo više nego što je planirala

Unatoč glasinama, ni Nicola ni Victoria nisu javno potvrdile postojanje sukoba. Nicola je u intervjuima istaknula da "nijedna obitelj nije savršena" i izrazila divljenje prema Victorijinu stilu i uspjehu.

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Instagram

A da Nicola već neko vrijeme slovi za razmaženu bogatašicu, u kuloarima je dobro poznata stvar.

Godine 2015. glumica Bella Thorne progovorila je protiv misteriozne holivudske zvijezde koju je etiketirala kao ''vrlo, vrlo opaku djevojku''.

U to je vrijeme njezin komentar pokrenuo gomilu glasina s nagađanjima o tome na koga je zapravo mislila.

Bella Thorne Foto: Profimedia

U intervjuu za HuffPostLive Bella je govorila o tome zašto mrzi neimenovanu mladu ženu koje se, kako je rekla za časopis Seventeen, ''kloni pod svaku cijenu''.

''Ne mrzim je zato što je milijarderka. Ne sviđa mi se jer je milijarderka i brine se da svi znaju da ona to jest'', rekla je.

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 7 Foto: Instagram

''Nikad je ne pozdravljam. Njezina braća i sestre nisu zli kao ona. To je samo ona. Jedan od razloga zašto mi se ne sviđa je taj što je milijarderka od malih nogu i nikada u životu nije morala ni za što raditi.''

Nicolin otac milijarder je investitor koji je karijeru započeo kao vozač dostavnog kamiona i probio se do pokretanja jedne od najvećih tvrtki za distribuciju hrane na svijetu.

On sada vrijedi više od Beckhamovih, nevjerojatnih 1,6 milijardi dolara, dok je njezina majka bivša manekenka.

Obitelj živi na velikom imanju u Bedfordu u New Yorku, a posjeduje jednako luksuzno imanje na Floridi.

Smatra se da Nicola vrijedi 39 milijuna funti nakon što je započela karijeru kao model prije nego što se počela baviti glumom.

A da joj je novac najmanja briga dokazuje i činjenica da su ovog ožujka ona i Brooklyn odletjeli u Ženevu samo na ručak.

Pogledaji ovo Celebrity Nije sklona ovome inače! Lopez iz haljine izvirilo više nego što je planirala

Obožavatelji su u to vrijeme nagađali da je mislila na Nicolu.

''Bella možda nije izdvojila jednu djevojku, ali ako bih morao odabrati jednu, kladim se na Nicolu Peltz'', ''Nicola je glumica otprilike istih godina kao Bella, pa bi tu moglo biti konkurencije za uloge, glumila je u filmu s Bellinim trenutačnim dečkom Greggom, pa bi to moglo izazvati probleme, ima gomilu braće i sestara (jednog koji je također glumac), a ona doslovno dolazi iz obitelji milijardera'', ''Ona govori o Nicoli Peltz'', ''NICOLA PELTZ!'' bili su uvjereni na društvenim mrežama.

Strani mediji pišu kako se zbog Nicole Brooklyn prestao družiti i sa svojim prijateljima, a Daily Mail piše da je jučer stigao u London, ali je vješto izbjegao susret s ocem koji je bio na eventu samo nekoliko ulica dalje.

A što vi mislite o tome je li Nicola doista posvađala obitelj Beckham ili je sve samo dobar marketing, pišite u komentarima ispod teksta!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Nećakinja Zrinke Cvitešić prva je finalistica Survivora: ''Ponosna sam!''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je Kristina Kuzmič, Hrvatica s američkom adresom o kojoj posljednjih dana svi pričaju?

Pogledaji ovo Celebrity Samo trudna Rihanna može pokazati trbuh u haljini s ovako malo materijala