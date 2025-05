Tko je Kristina Kuzmič, Hrvatica s američkom adresom o kojoj posljednjih dana svi pričaju?

Kristina Kuzmič ime je koje se proteklih dana provlači u medijima, evo tko je ona.

Posljednjih dana bilo je nemoguće zaobići ime Kristina Kuzmič, a evo i tko je žena koja godinama živi u Americi, ali svoje podrijetlo ne zaboravlja.

Kristina Kuzmič je hrvatsko-američka autorica, govornica, komičarka i internetska zvijezda, poznata po svojim iskrenim i humorističnim prikazima roditeljstva i svakodnevnih životnih izazova.

Rođena 26. travnja 1979. u Osijeku, Kristina je s obitelji emigrirala u Sjedinjene Američke Države tijekom rata u bivšoj Jugoslaviji, kada je imala 14 godina. Prvih godina u SAD-u suočavala se s kulturnim šokom, jezičnim barijerama i osjećajem nepripadanja. Priznaje da se sve do fakulteta nije osjećala "kod kuće" u novom okruženju.

Kristina je 2011. godine pobijedila na natjecanju "Oprah’s Search for the Next TV Star", koje je organizirala Oprah Winfrey. Ta pobjeda joj je donijela vlastitu emisiju "The Ambush Cook" na Oprah Winfrey Networku.

Tijekom natjecanja Oprah je izjavila:

"Što je to što ima tu čaroliju, tu karizmu i povezanost s publikom zbog koje pomislite: 'Poznajem je, želim biti ona, slična sam njoj'... Kristina ima sve to. Ona je 'IT PLUS' djevojka... Želim je gledati!"

Nakon televizijskog uspjeha Kristina je počela stvarati sadržaj za društvene mreže, fokusirajući se na roditeljstvo, mentalno zdravlje i svakodnevne izazove. Njezini videozapisi postali su viralni, a danas ima milijune pratitelja na platformama poput Facebooka, Instagrama i YouTubea. Njezin autentičan pristup i humorističan stil osvojili su publiku diljem svijeta. Na Facebooku je prati više od 2,9 milijuna ljudi, a na Instagramu gotovo 900 tisuća.

Kristina je autorica dviju knjiga: "Hold On, But Don’t Hold Still" (2020.) – memoara u kojima dijeli osobne priče o roditeljstvu, depresiji i samoprihvaćanju te "I Can Fix This! (And Other Lies I Told Myself While Parenting My Struggling Child)" (2024.) – knjige inspirirane borbom njezina sina s depresijom, u kojoj otvoreno govori o izazovima roditeljstva djece s mentalnim poteškoćama.

Ovih dana posebno se otvorila o borbi svog sina s depresijom.

''Kad je on bio negdje možda 17 godina, tako negdje, kad je već bilo malo bolje, mi smo jedan dan razgovarali i ja sam ga pitala: 'što ti je najviše pomoglo?' Jer on je bio kod psihoterapeuta, kod doktora, u grupama za podršku. I on je rekao meni: 'mama, sve mi je malo pomoglo, ali najviše mi je pomoglo čuti od drugih ljudi. Čuti od drugih tinejdžera, od drugih obitelji koji kroz nešto slično idu. Jer onda sam se osjećao manje sam''', rekla je za IN magazin.

Osim s depresijom, Luka se borio i s ovisnosti o drogi i alkoholu. Nekoliko je puta bio na rehabilitaciji, a Kristini je bilo najteže priznati da ipak ne zna kako će.

''I stvarno, ja mislim da je to već bilo kad sam stvarno shvatila da je ovo veće od mene. Trebam pomoć. Ne mogu ja sama. Ne znam. I prihvatila sam da je okej što ne znam. Dobar roditelj jednostavno znači da ti je stalo. Da ti je stalo i da želiš naučiti i želiš rasti i želiš se ispričati kad se trebaš ispričati i da imaš toliko ljubavi prema djetetu'', smatra Kristina.

Osim pisanja, Kristina je održala dvije komičarske turneje u SAD-u i Kanadi, nastupajući u više od 60 gradova. Također je tražena govornica na međunarodnim konferencijama, na kojima govori o roditeljstvu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju, piše na njenoj internetskoj stranici.

Kristina živi u južnoj Kaliforniji sa suprugom i troje djece: Lukom, Mateom i Arijem. S 22 godine udala se za Amerikanca, s njim dobila dvoje djece, a brak se zatim urušio. Postala je samohrana majka, radila tri posla odjednom da prehrani djecu.

"Nakon što sam izašla iz prvog braka, snašle su me financijske teškoće i to je bilo vrlo stresno razdoblje. Ali depresija u koju sam pala bila mi je najveća prepreka. Došla sam do točke u kojoj sam se osjećala potpuno bezvrijedno i neshvaćeno pa sam čak pomišljala da bi mojoj djeci bilo bolje bez mene", priznala je jednom.

Danas je u sretnom, drugom braku s Amerikancem Philipom Croccom, s kojim je dobila treće dijete.

Unatoč dugogodišnjem životu u SAD-u, Kristina održava snažnu vezu s Hrvatskom. Ovih dana boravi u Hrvatskoj kako bi promovirala hrvatsko izdanje svoje knjige "I Can Fix This!", pod nazivom "Znam kako ću".

''Presretna sam što svi troje vole Hrvatsku. Sad su zapravo i dobili hrvatsko državljanstvo. Prošle godine, pa sam jako ponosna. Najstariji sin Luka kaže: 'Pa možda bih ja došao tamo na šest mjeseci, vidio kako mi se sviđa i možda ostao.' Nije još siguran. Život je jednostavno drugačiji ovdje. Recimo ne žuri se toliko. Nekako mirnije je. Toliko je važno, prioritet je biti s obitelji, biti blizak. Pa čak i susjedi. Svatko ti je rodbina. Potpuno je drugačije i to mi nedostaje'', otkrila je Kristina za IN magazin.

