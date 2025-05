Hrvatica s američkom adresom otvoreno je progovorila o borbi sina s depresijom, ovo joj je bio najteži trenutak

Bila je na rubu siromaštva, hranu je kupovala na bonove, no onda joj je ipak krenulo. Pobijedila je na natječaju slavne Opre te postala blogerica koju prate milijuni. Svoj život Kristina Kuzmič često opisuje kroz humor, ali iza svega toga stajala je prava borba. Uvijek otvorena o svemu, u novoj knjizi progovorila je i o borbi sina Luke s depresijom. Kako se osjećala kad mu je morala pozvati policiju, ali i svoje strahove, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

U svojim je videima često govorila o brojnim izazovima roditeljstva. Nikad nije preskala teške teme pa je tako blogerica Kristina Kuzmič otvoreno progovorila i o borbi svojeg sada 22-godišnjeg sina Luke s depresijom. Kroz što su sve prošli, opisala je u knjizi Znam kako ću.



''Kad je on bio negdje možda 17 godina, tako negdje, kad je već bilo malo bolje, mi smo jedan dan razgovarali i ja sam ga pitala što ti je najviše pomoglo? Jer on je bio kod psihoterapeuta, kod doktora, u grupama za podršku. I on je rekao meni, mama, sve mi je malo pomoglo, ali najviše mi je pomoglo čuti od drugih ljudi. Čuti od drugih tinejdžera, od drugih obitelji koji kroz nešto slično idu. Jer onda sam se osjećao manje sam'', priča Kristina Kuzmič.

Posljednje poglavlje knjige napisao je upravo Luka. Da drugi tinejdžeri znaju kako izgleda depresija iznutra. Kako izgleda dan kad ne želiš ustati iz kreveta.



''On uvijek kaže: ''Dobro sam, danas.'', jer tko zna šta će sutra donijeti. Ali ono što mi je stvarno bilo dirljivo kad sam pročitala po prvi put njegove poglavlje, zadnja rečenica je drago mi je što sam još uvijek tu. I to mi je najvažnije. On želi biti tu, želi živjeti, uživa u životu i to mi je predivno vidjeti kao majka'', govori Kristina.

I sama Kristina kaže kako bi joj pomoglo u to vrijeme da je i ona mogla počitati nešto tako. Jedan od najtežih trenutaka bio je kad mu je morala pozvati policiju. Jer nijedan roditelj ne zamišlja takav trenutak, kad ga odvoze, ne u školu, već na psihijatriju. U lisicama. Protiv njegove volje.

''Bojala sam se da će sebi nešto uraditi, bojala sam se da će završiti u zatvoru, bojala sam se da će umrijeti, bojala sam se kako sve ovo utiče na moju drugu djecu. Stalno sam živjela u tom strahu. I on je u svom poglavlju zapravo napisao da kad god je osjećao da ja dolazim iz te pozicije straha, što ja sam mislila da ja to skrijem od njega. Ja sam mislila, ne zna on koliko se ja bojim. Djeca znaju, djeca jednostavno znaju. On je rekao kad god je to osjetio da je to njemu bilo, nekako pravilo me u stvari još teže'', priča Kristina.

Osim s depresijom, Luka se borio i s ovisnosti o drogi i alkoholu. Nekoliko je puta bio na rehabilitaciji, a Kristini je bilo najteže priznati da ipak ne zna kako će.



''I stvarno, ja mislim da je to već bilo kad sam stvarno shvatila da je ovo veće od mene. Trebam pomoć. Ne mogu ja sama. Ne znam. I prihvatila sam da je okej što ne znam. Dobar roditelj jednostavno znači da ti je stalo. Da ti je stalo i da želiš naučiti i želiš rasti i želiš se ispričati kad se trebaš ispričati i da imaš toliko ljubavi prema djetetu'', smatra Kristina.

I Kristina se borila s depresijom. Mnogo je toga u životu prošla. Nakon razvoda bila je na rubu siromaštva. S dvoje djece živjela je u malom stanu, gdje je spavala na podu. No izdigla se iz toga. Pobjedila na natjecanju slave Oprah Winfrey, a kasnije postala i influencerica čiji videozapisi imaju milijunske preglede.

''Imam 46 godina, nekad se osjećam da imam 90 kad gledam kroz šta sam sve prošla. Znate šta, to je život. Imat ćemo teške dane, imat ćemo divne dane, možda neki teže nego drugi, divnije nego drugi, ali jednostavno naučila sam da jedino što mogu kontrolirati kroz sve to je kakva sam prema sebi. Ja ne znam što će sutra donijeti. Sutra će možda biti još gore nego išto što sam ikada očekivala. Ali ako znam biti dobra prema sebi, ako znam ne živjeti u stalnoj krivnji, ako znam biti nježna, dati si više zahvala nego kritike, onda osjećam da ću kroz što god mi život da. Bit ću okej'', kaže.

U Americi sada živi već 32 godine. A onamo je prvi put došla s 14.

''Pokušala sam se prilagoditi a drugačiji život, na drugačiju kulturu i naći prijatelje. A u isto vrijeme osjećala sam neku krivnju što sam ja u Americi gdje je sve mirno i lijepo, a moji prijatelji još uvijek se u ratu i boje se šta će se desiti. Tako da, na neki način, nisam mogla ni uživati u tom novom životu, jer sam osjećala kao, pa nije fer da ja sam tu, a oni su još i tako tamo''.

Život u Hrvatskoj, kaže, ipak je mirniji. Djeca joj se ovog puta nisu mogla pridružiti zbog škole, no svi troje, i sinovi Luka i Ari te kći Matea vole doći ovamo.

''Presretna sam što svi troje vole Hrvatsku. Sad su zapravo i dobili hrvatsko državljanstvo. Prošle godine, pa sam jako ponosna. Najstariji sin Luka kaže pa možda bi ja došao tamo na šest mjeseci, vidio kako mi se sviđa i možda ostao. Nije još siguran. Život je jednostavno drugačiji ovdje. Recimo ne žuri se toliko. Nekako mirnije je. Toliko je važno, prioritet je biti s obitelji, biti blizak. Pa čak i susjedi. Svatko ti je rodbina. Potpuno je drugačije i to mi nedostaje'', otkrila je Kristina.

Najteži dani nisu nestali. Možda nikad ni neće. Ali drago joj je što se ipak više govori o mentalnom zdravlju.

