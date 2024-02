Pogledajte nevjerojatnu preobrazbu Oprah Winfrey, zbog ovih prizora našla se na meti zločestih kritika, ali čini se da joj to ne smeta!

Najpoznatija voditeljica na svijetu Oprah Winfrey bila je na dodjeli nagrada Grammy, a svu je pažnju privukla svojom nikad tanjom figurom.

Oprah Winfrey bila je jedna od prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Grammy u Los Angelesu. Velika zvijezda popela se na binu u crnoj šljokičastoj haljini koja je istaknula njenu vitku figuru.

Unatoč tome što je prije nekoliko dana napunila 70 godina, Oprah izgleda fantastično, a osim duge guste crne kose, posebno je istaknula svoju liniju nakon drastičnog gubitka kilograma.

S tim se borila više od desetljeća i inzistirala na tome da njezino dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lijekova poput Ozempica ili Wegovyja, koji se sve više zloupotrebljavaju u tu svrhu.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorištena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko sramila, pa čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto vrijeme sam prolazila kroz operaciju koljena i razmišljala - moram ovo učiniti sama jer ako uzmem te lijekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji dio mene koji osjeća da to moram učiniti na teži način, da se moram nastaviti penjati po planinama, moram nastaviti patiti i moram to učiniti tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", izjavila je tada i dodala da joj je jednostavno muka od ideje da je osoba koja je toliko godina bila sramoćena u vezi s izgledom svog tijela.

Oprah je rekla i da je svjesna razlike u tome kako se prema njoj postupa, s obzirom na to da je cijeli život vodila borbu s kilogramima.

"Ovo je svijet koji je zauvijek posramio ljude zbog prekomjerne težine i svi mi koji smo ga proživjeli znamo da vas ljudi jednostavno tretiraju drukčije, jednostavno to tako rade. A ja sam Oprah Winfrey i znam sve što dolazi s tim i drukčije me tretiraju", poručila je.

Podsjetimo, već desetljećima ime Oprah Winfrey najpoznatije je voditeljsko ime na svijetu.

Njezin show naziva ''Oprah Show'' emitirao se od 1986. do 2011. godine i to punih 25 sezona. Tako je stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua ikad.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Drastičan gubitak kila potpuno je izmijenio njezine crte lica i figuru, a pogledajte kako je izgledala u svojoj punijoj fazi!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Celine Dion u jeku borbe s teškom bolesti skupila snage i stala na pozornicu nakon dugo vremena, sin joj je pomagao dok je hodala