Drastičan gubitak kila potpuno je izmijenio njezine crte lica i figuru, a pogledajte kako je izgledala u svojoj punijoj fazi!

Kelly Osbourne izazvala je brojne reakcije svojim sve mršavijim izgledom dok je pozirala u upečatljivoj crnoj haljini.

Na dodjeli nagrada Grammy 2024., između ostalih zvijezda, sve su oči bile uprte i u Kelly Osbourne, koja je plijenila pažnju zbog drastičnog gubitka kilograma.

Naime, na Kellyinu kilažu najviše je utjecao period dok je bila trudna, pa je prošle godine nakon rođenja sina Sidneya i sama izjavila da je otišla predaleko sa svojom željom da čim prije izgubi kilograme koje je nakupila.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bivša punašna slatkica zabrinula nikad mršavijom pojavom, njene najnovije fotografije otkrile su da joj se lice potpuno izobličilo!

Voditeljica talk showa izgledala je nikad vitkije u privlačnoj crnoj haljini s otvorenim ramenima, koja je u isto vrijeme prozvana jednom od najupečatljivijih haljina na kultnoj dodjeli nagrada.

Pečat na crnu odjevnu kombinaciju bila je njezina frizura, odnosno ljubičasta boja kose, stilizirana u uvojke koji su se spuštali niz ramena.

Kako biste ocijenili Kellyin izgled na dodjeli nagrada? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

O svom izgledu nedavno je progovorila u podcastu Scheane Shay i iskreno priznala da je možda malo pretjerela što se tiče skidanja kilograma.

"Dala sam si zadatak nakon što sam rodila dijete da smršavim i izgubim kilograme nakupljene u trudnoći i da vidim koliko daleko mogu doći s time, ali mislim da sam otišla malo predaleko", rekla je tada.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bivša punašna slatkica imala je što za pokazati u rijetkom izlasku, ali priznaje da je s nečim ipak pretjerala: "Otišla sam predaleko"

Podsjetimo, kći legendarnog američkog rokera Ozzyja je cijeli život vodila bitku s prekomjernom težinom zbog čega se 2020. godine u tajnosti podvrgnula operaciji želudca, što je dovelo do nevjerojatnog gubitka težine od gotovo 40 kilograma.

"Bila sam na operaciji i boli me ona stvar što god netko ima za reći na to. Uspjela sam, ponosna sam na to, oni mogu s*ati", izjavila je jednom prilikom.

