Bivša punašna slatkica imala je što za pokazati u rijetkom izlasku, ali priznaje da je s nečim ipak pretjerala: "Otišla sam predaleko"

Kelly Osbourne proslavila je 39. rođendan za koji se posebno sredila i mamila poglede u seksepilnom outfitu.

Kći legendarnog američkog rokera Ozzyja Osbournea, Kelly Osbourne snimljena je pri dolasku na proslavu svog 39. rođendana ispred popularnog restorana Craig's u Zapadnom Hollywoodu, a pritom je imala i što za pokazati.

Kelly je za svoju proslavu obukla krem haljinu sa srcolikim dekolteom iz kojeg joj grudi umalo nisu ispale, a dodatni mamac za poglede bio je i njezin nikad tanji struk i vitka linija. Nasmiješena i dobro raspložena pozdravila je fotografe i obožavatelje prije ulaska u restoran, a svi su se divili njenoj liniji kojom se može pohvaliti nakon što je prije deset mjeseci rodila sina Sydneyja, kojeg je dobila s glazbenikom Sidom Wilsonom.

O svom izgledu nedavno je progovorila u podcastu Scheane Shay u njezinom podcastu prošlog mjeseca i priznala da je možda otišla malo predaleko što se tiče skidanja kilograma.

"Dala sam si zadatak nakon što sam rodila dijete da smršavim i izgubim kilograme nakupljene u trudnoći i da vidim koliko daleko mogu doći s time. Ali mislim da sam otišla malo predaleko", priznala je Kelly prije mjesec dana.

Kelly je cijeli život vodila bitku s prekomjernom težinom zbog čega se 2020. godine u tajnosti podvrgnula operaciji želučanog rukavca, što je dovelo do nevjerojatnog gubitka težine od gotovo 40 kilograma.

"Bila sam na operaciju i boli me ona stvar što god netko ima za reći na to. Uspjela sam, ponosna sam na to, oni mogu s*ati", izjavila je jednom prilikom.

Kelly je vijest o trudnoći objavila u svibnju 2022. godine u objavi na profilu na Instagramu.

"Znam da sam proteklih nekoliko mjeseci bila vrlo tiha pa sam htjela sa svima vama podijeliti i zašto. Jedva sam dočekala da mogu objaviti vijest da ću postati mama. Reći da sam sretan možda nije nije sasvim točno, jer sam zapravo presretna!", poručila je tada.

