Salma Hayek i u čednim kombinacijama pokazuje svu raskoš dekoltea, evo kako joj je to sad uspjelo!

Salma Hayek u zlatnom odijelu pokazala bujni dekolte s kojeg nije bilo lako skrenuti pogled.

Holivudska glumica Salma Hayek bila je jedna od glavnih zvijezdi 34. godišnjoj Hadrian gala svečanosti, na kojoj je svojim pojavljivanjem ukrala svu pozornost.

57-godišnja Salma stigla je u zlatnom odijelu s prslukom, a u njemu joj je bujni dekolte došao do izražaja i bilo je teško skrenuti pogled s njega, baš kao i s lijepog lica na kojem je nosila besprijekorni make-up.

U izlazak se otputila dok se čeka završetak snimanja svoje nove drame "Without Blood", koju je režirala njezina kolegica Angelina Jolie. Sniman u Italiji, film se može pohvaliti cijenjenom glumačkom postavom koja uključuje argentinskog srcolomca Juana Minujina i meksičkog glumca Demiána Bichira, nominiranog za Oscara. Temeljen je na noveli talijanskog pisca Alessandra Baricca o ženi koja traži osvetu muškarcima koji su ubili njezina oca tijekom davnog rata.

To nije prvi projekt na kojem Salma i Angelina surađuju, prethodno su glumile zajedno u "The Eternals", Marvelovu filmskom neuspjehu iz 2021. godine koji je režirala Chloe Zhao.

"Angelina je najbolja redateljica s kojom sam ikad radila", rekla je Salma za Deadline u kolovozu 2022. godine nakon što je završila snimanje filma "Without Blood".

"Apsolutno sam voljela raditi s njom, uživala u svakoj sekundi. To je težak komad, ali bilo je tako ugodno dolaziti na posao svaki dan. Ona je genij i mislim da bi ovo mogao biti njezin najbolji film dosad. Napravila je nevjerojatan posao, stvarno", zaključila je Salma.

Uz "The Eternals", Salmina nedavna izdanja uključuju i film "Magic Mike: The Last Dance", a prošle godine mogli smo je čuti u animiranom filmu "Puss In Boots: The Last Wish" u kojem je posudila svoj glas.

