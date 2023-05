Pamtimo je kao punašnu i problematičnu slatkicu, a onda je izgubila 40 kilograma i dobila potpuno novi izgled!

Kelly Osbourne pokazala je nikad mršaviju liniju, i to šest mjeseci nakon što je rodila sina Sidneyja.

Kći legendarnog rockera Ozzyja Osbournea, 38-godišnja Kelly Osbourne, izgledala je poprilično samouvjereno dok je na društvenim mrežama promovirala svoje gostovanje u emisiji Beat Shazam i pokazala da izgleda bolje no ikad prije.

Pogledaj i ovo Izgubila 40 kilograma Godinama se borila s viškom kilograma i bila žrtva odbijanja, a sada se ponosno šeće s nikad tanjim strukom

Novopečena mama Kelly, koja je prije šest mjeseci rodila svog sinčića Sidneyja, pojavila se s ljubičastom kosom, no svima je zapela za oko njezina nikad mršavija linija, koju je istaknula u također ljubičastom odijelu. Drastičan gubitak kilograma doveo ju je do potpuno novog izgleda jer nikada nije bila mršavija, a to su primijetili i njezini pratitelji.

Kelly se prije nekoliko godina podvrgnula tajnoj operaciji želuca kako bi smršavjela nakon što je godinama vodila borbu s viškom kilograma i uspjela je skinuti 40 kilograma.

"Bila sam na operaciji i nije me briga što drugi o tome misle. Uspjela sam i ponosna sam na sebe. Promijenila sam oblik želuca, i to još prije dvije godine. Nikada, ali nikada neću lagati o tome jer to je najbolja stvar koju sam u životu učinila", izjavila je tada.

U razgovoru za Hollywood Raw detaljno je opisala injekcije i tretmane na koje se odlučila kako bi promijenila oblik lica i čeljusti, također jer je htjela izgledati što mršavije i nakon što je doživjela disfunkciju čeljusti.

"Promijenila sam oblik lica. Imala sam jak oblik disfunkcije čeljusti i da bi to spriječili, liječnici su mi davali injekcije, nakon kojih sam počela izgledati mršavije. Ljudi su tada primijetili da sam stvarno smršavjela jer sam se sasvim promijenila", objasnila je Kelly.

U memoarima koje je napisala i objavila 2017. godine Kelly je progovorila o borbi s viškom kilograma i zloupotrebom droga. Prije nego što je otišla na operaciju morala se otrijezniti i biti čista kako bi mogla donositi važne i velike odluke.

"Prvo sam morala postati sretna. Morala sam popraviti stanje u vlastitoj glavi prije nego što popravim tijelo. Nikada nemojte započinjati ovakvo nešto ako niste dobro promislili. Prestala sam piti i to je najbolja odluka koju sam donijela. Zaista sam željela popraviti stvari koje su se u meni prelomile. Nisam savršena, još uvijek puno griješim, padam, ali se i dižem", izjavila je Kelly.

Dodala je i kako je od jednog pića dnevno završila na tri ispijene boce šampanjca i 24 žestice u jednom danu, no čini se kako su ti dani danas daleka i ružna prošlost.

