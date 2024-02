Celine Dion u jeku borbe s teškom bolesti skupila snage i stala na pozornicu nakon dugo vremena, sin joj je pomagao dok je hodala

Celine Dion pojavila se u javnosti nakon dugo vremena na dodjeli Grammyja, a sve oči bile su uprte u nju zbog snage koju je našla da dođe dok se bori s rijetkim sindromom.

Legendarna pjevačica Celine Dion sve je ugodno iznenadila svojom pojavom na dodjeli nagrada Grammy, gdje je stala na pozornicu kako bi najavila nagradu za najbolji album godine. Celine je u smeđem dugačkom kaputu i s raskošnom ogrlicom oko vrata prozvala Taylor Swift, a svi su ostali iznenađeni njezinim vedrim izrazom lica.

''Hvala svima! Volim vas. Izgledate lijepo. Kad kažem da sam sretna što sam ovdje, zaista to mislim od srca'', rekla je.

Dok se penjala na pozornicu, pomogao joj je sin Rene-Charles Angelil.

Naime, Celine već dulje vrijeme boluje od rijetkog sindroma koji joj se s vremenom pogoršava, a godinu dana nakon što je objavila dijagnozu, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela. Potvrdila je to njezina sestra Claudette Dion.

''Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Srce mi slama to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: 'Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba'", ispričala je Claudette za 7Jours.

''Istina je da je i u našim i u njezinim snovima cilj povratak na pozornicu. U kojem obliku? Ne znam'', dodala je.

Podsjetimo, Celine je sama objavila da se bori sa sindromom ukočene osobe (engl. stiff person syndrome - SPS), neobičnom i izazovnom bolešću koja uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića.

Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

''Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvaraju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla'', rekla je glazbenica prošle godine kada je otkrila obožavateljima da će morati odgoditi svoju svjetsku turneju.

Bolest je zasad još neizlječiva, no napredak se može usporiti tretmanima, a Celine je otkrila da poduzima sve što može.

Podsjetimo, Céline Dion jedna je od najpopularnijih pjevačica na svijetu, a proslavila se, među ostalim, pjesmom "My Heart Will Go On", originalnom temom napisanom za film Titanic 1997. godine.

