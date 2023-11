Pogledajte kako se Celine Dion nosi s rijetkom i neizlječivom bolesti, više se ne želi skrivati od javnosti!

Celine Dion snimljena je na koncertu Katy Perry u Las Vegasu i izgledala je kao da se odlično provodi.

Glazbena diva Celine Dion (55) bori se s rijetkom i neizlječivom bolesti, zbog koje se gotovo četiri godine skrivala od javnosti.

A nakon što se nedavno sa sinovima iznenada pojavila na NHL utakmici, sada su je paparazzi snimili na koncertu Katy Perry u Las Vegasu.

Celine je sjedila u VIP dijelu, blizu princa Harryja i Meghan Markle, i izgledala je kao da se odlično zabavlja.

Fotografije možete pogledati u našoj galeriji.

Podsjetimo, glazbenoj divi dijagnosticiran je sindrom ukočene osobe, koji uzrokuje nekontroliranu zategnutost mišića.

Celine je tešku dijagnozu podijelila s javnosti u videu koji je objavila na profilu na Instagramu u prosincu prošle godine.

Radi se o rijetkoj neurološkoj bolesti koja obično progresivno napreduje i može dovesti do ukočenosti cijelog tijela, a time i do nepokretnosti oboljele osobe.

Bolest je zasad još neizlječiva, no napredak se može usporiti tretmanima, a Celine je otkrila da po tom pitanju poduzima sve što može.

Uplakana Celine u videu je tada obznanila i da zbog bolesti otkazuje svoju svjetsku turneju "Courage", u sklopu koje je trebala nastupiti i u Zagrebu.

Celine je prvi put zabrinula obožavatelje u siječnju prošle godine kada je objavila da odgađa sjevernoamerički dio svoje turneje zbog ustrajnih zdravstvenih problema.

Zadnji koncert Dion je održala u ožujku 2020., u Newarku u Sjedinjenim Državama, kada je i posljednji put snimljena u javnosti. Nakon pedesetak koncerata u Sjevernoj Americi, njezina svjetska turneja bila je prekinuta zbog pandemije bolesti COVID-19.

Celine Dion jedna je od najpopularnijih pjevačica na svijetu, a proslavila se, među ostalim, pjesmom "My Heart Will Go On", originalnom temom napisanom za film Titanic 1997. godine.

