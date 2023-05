Celine Dion zbog teške borbe s rijetkom bolesti otkazala koncert u Zagrebu i ostatak turneje: "Trudim se povratiti snagu, ali.."

Celine Dion otkazala je svjetsku turneju u sklopu koje je trebala nastupiti u Zagrebu i nastavlja se liječiti od rijetke neurološke bolesti.

Kanadska pjevačica Celine Dion otkazala je iz zdravstvenih razloga četrnaestak koncerata koje je trebala održati u Europi do travnja 2024., objavili su petak organizatori turneje.

Pjevačica se nastavlja liječiti od rijetke neurološke bolesti i u prosincu je već objavila da otkazuje ili odgađa koncerte predviđene u Europi od veljače do srpnja 2023.

"S velikim razočaranjem objavljujem da moram otkazati svoju svjetsku turneju. Mnogo se trudim da povratim snage, no turneje mogu biti vrlo teške. Nije fer stalno odgađati i, iako mi to slama srce, bolje je da sve otkažemo sada, sve dok ne budem doista spremna ponovno biti na sceni", izjavila je 55-godišnja pjevačica u priopćenju za javnost.

Zadnji koncert Dion je održala u ožujku 2020., u Newarku u Sjedinjenim Državama. Nakon pedesetak koncerata u Sjevernoj Americi, njezina svjetska turneja, nazvana Courage World Tour, bila je prekinuta zbog pandemije covid-19.

Međutim, ta turneja nije nikada ponovno otpočela jer je pjevačica objavila da boluje od mišićnih grčeva.

Njezin sljedeći koncert bio je predviđen za 1. rujna u areni pariške četvrti La Defense. U ožujku 2024. godine trebala je nastupati i u zagrebačkoj Areni.

Céline Dion boluje od bolesti tzv. "stiff person", sindroma ukočene osobe, a riječ je o rijetkoj i vjerojatno autoimunoj bolesti, još nedovoljno poznatih uzroka, koja pogađa otprilike milijun ljudi u svijetu.

Taj rijedak neurološki sindrom karakterizira progresivni mišićni rigiditet (ukočenost) i bolni mišićni spazmi, zbog čega se osoba sve teže kreće.

Céline Dion jedna je od najpopularnijh pjevačica na svijetu, a proslavila se, među ostalim, pjesmom "My Heart Will Go On", originalnom temom napisanom za film Titanic 1997. godine.

